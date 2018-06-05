Для інвесторів України, які ігнорують політичні потрясіння, наближається момент істини - Bloomberg

Інвестори, які володіють українським боргом, наближаються до критичного моменту. Україна, яка серед найбільш хитких ринків, що розвиваються, веде підготовку до виборів. Ці вибори можуть або послабити політичну кризу, або поглибити її, пише Мартон Едер у виданні Bloomberg.

Україна серед п'яти країн, внесених Інститутом міжнародних фінансів у список найбільш уразливих до коливання долара і глобальних процентних ставок. Україна, пише автор, в розпалі політичного потрясіння, яке може скоротити надходження фінансування з-за кордону. Крім України в п'ятірку входять Туреччина і Аргентина, які з часу публікації даних місяць тому, переживають повномасштабні валютні кризи.

Депутати в Києві опинилися в ситуації, в якій вони або зможуть ухвалити законодавство, необхідне для отримання грошей від МВФ, або ні і таким чином втратять фінансування. Ба більше, зазначає Мартон Едер, справа погіршується через конфлікт між прем'єр-міністром Гройсманом і міністром фінансів Данилюком. А це ключові особи в Києві, які працюють над тим, щоб отримати новий транш в рамках програми МВФ на 17, 5 млрд доларів. Ризик полягає в тому, що інвестори, які, здебільшого, ігнорують нинішні політичні потрясіння, можуть раптово кинутися на вихід з України, якщо ситуація погіршиться. Це саме сталося минулого місяця в Аргентині і Туреччині. «Наша основана позиція щодо антикорупційного суду полягала в тому, що в останній момент буде досягнуто компромісу з МВФ. Тому ми пропускали повз увагу весь шум», - сказав старший аналітик Manulife Asset Management Ltd у Лондоні Ричард Сеґал.

Криза в Україні може загостритися вже у четвер, 6-го червня, коли депутати будуть голосувати за законопроект про створення антикорупційного суду. Це одна з умов МВФ. Прем'єр-міністр Гройсман пригрозив піти у відставку, якщо Верховна Рада відхилить цей законопроект. Для України, борг якої складає понад 20 мільярдів доларів, на кону стоїть багато, тому що вона досі не відновила свої валютні запаси після кризи державного боргу, яка спалахнула три роки тому. Баланс зараз становить близько $18, 4 млрд. А це половина від того, що було колись. «Відсутність фінансової підтримки з боку офіційних кредиторів збільшує уразливість економіки і фінансового ринку країни, особливо коли доступ до глобальних ринків капіталів обмежений», - повідомили у Нацбанку, який 24 травня встановив процентну ставку на рівні 17%, а це найвищий показник у Європі. У своїй записці з 3-го травня, Інститут міжнародних фінансів вказав, що Україна, Китай, Аргентина, Південно-Африканська Республіка і Туреччина - за ознаками - найбільш уразливі до змін у апетитах до ризику. Крім того, фінансові потреби цих країн відносно високі, резерви менш ніж адекватні, а інститути - слабкі.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк, який лобіює законопроект про антикорупційний суд, попередив про труднощі та ускладнення без фінансової підтримки МВФ. Його майбутнє в уряді стало непевним минулого тижня через суперечку з Гройсманом. «Головна небезпека в тому, що в України є ціла історія плутанини через політичні кроки. Влада думає, що Україна може випустити боргові цінні папери без МВФ. Вірогідно, так воно і є, але це буде дорожче», - сказав аналітик Raiffeisen Bank International AG Андреас Швабе.