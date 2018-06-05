Топ-10 перспективних напрямків експорту ягоди для України

Економіст інвестиційного центру ФАО Андрій Ярмак виступив на Дев’ятій міжнародній конференції “Ягоди України-2018: заморозка та свіжий ринок” та розповів про найбільш вигідні культури на напрямки експорту для українських ягідників.

"Варто зауважити, що ягоди на сьогоднішній день є гарячою темою не тільки у плодоовочевому бізнесі України, але й в усьому світі. В Європі в середньому ринок ягід зростає на 8 відсотків на рік, на фоні того, що ринок інших фруктів практично не зростає взагалі: його щорічне зростання співставне з інфляцією і можна констатувати його стагнацію. Але ягоди на сьогоднішній день не тільки зростають, але й успішно забирають шматок ринку у інших більш традиційних фруктів, не зважаючи на те, що вони є більш дорогими", - підкреслив Андрій Ярмак.



За його словами, Україна не може залишитися обабіч таких тенденцій, вона може і повинна ними користатися.



Україна за чистими обсягами експорту є вже четвертим найбільшим експортером малини у світі та третім – в Європі. Але сьогодні експортуємо в основному ягоду не дуже високої якості. Це негативно впливає на імідж.



У нас, нажаль, ділянок з виробництва ягідних культур, які можна було б вважати ідеальними і на яких можна було б навчатися – дуже мало. Це проблема, але це і можливість одночасно.



Загалом, ринок ягід в Європі зростає дуже швидко. Найбільш динамічно зростає сегмент лохини, також відносно динамічно зростає сегмент малини та ожини. Звичайно, малина трошки випереджає.



Суниця садова – той сегмент, який є найбільшим у ягідному бізнесі, його зростання продовжується, але він втрачає свою частку ринку за рахунок більш динамічного зростання інших сегментів.



Що варто зауважити, як краще продавати ягоду? Європейці та американці знайшли дуже гарну нішу, вони продають ягоду як снек – ожину, малину і особливо лохину (чорниця садова). Це та ягода, яку зручно споживати.



Також, дуже важливий аспект, на який варто звернути увагу – це екологічність та чистота продукції, яка вирощується. Якщо ви зможете довести – я не говорю зараз про органік – що ви чимось краще за інших, що ви використовуєте менше засобів захисту рослин, ви зможете суттєво покращити перспективи реалізації для своєї ягоди.



"Яка ще тенденція у світі звертає на себе увагу? Я б сказав, що дуже цікавою є тенденція переходу виробництва ягід в захищений ґрунт. Це дозволяє не просто і не тільки отримувати ягоду раніше, але й отримувати ягоду з більш високими якісними параметрами. Це надзвичайно важливо, оскільки це дозволяє заробити більше грошей.



Отже, цей сегмент є трендовим, він зростає дуже швидко, але є й інший бік – це робоча сила. Як ми впораємося з питаннями робочої сили? Зараз це велике питання і воно постає вже в Україні.



Звичайно, ми маємо свої переваги, і нам не треба боятися – за умови професійного підходу у нас є непогана маржа, особливо при експорті свіжої ягоди. Ця маржа дозволяє нам запропонувати непогані умови для людей, які готові працювати на збиранні ягоди. Не треба боятися того, що хтось буде заробляти більше – треба боятися, що ми не зможемо зібрати та експортувати якісну продукцію", - зауважив експерт.



На його думку, дуже важливо зосередитися на експорті свіжої ягоди. "Це не означає, що ми не зможемо переробляти ягоду – навпаки, але це просто два різних види бізнеса, і в ягоді свіжій значно більше грошей. Це, можливо, трошки складніший сегмент, але це той сегмент де ми зможемо заробляти більше грошей.



Стосовно цін на ягоду – я вважаю, що ціни на ягоду будуть мати негативну тенденцію найближчим часом. Тобто ми будемо постійно зауважувати зменшення середньої закупівельної ціни на ягоду.



Як з цим боротися? Боротися дуже просто – кооперація виробників. Тобто, якщо ми займаємося вирощуванням ягоди на переробку, нам потрібно збільшувати об’єми, нам потрібно спільно створювати кооперативні підприємства із заморозки продукції. Це звучить як фантастика в Україні – але це можливо, ми над цим ретельно працюємо в кількох секторах, і ми сподіваємося, що ягідний бізнес також до цього доросте.



Я знаю, що це не буде завтра, оскільки він тільки починає розвиватися, але у нас обов’язково будуть кооперативні підприємства з переробки. ФАО та ЄБРР вже більше чотирьох років спільно працюють над поліпшенням законодавства з кооперації, закон вже у Верховній Раді, і ми сподіваємося, що він буде найближчим часом прийнятий", - підкреслив Андрій Ярмак.



Він зауважив, що найбільше споживання ягоди відбувається у Південно-Східній Азії, Китаї та Індії. Це той ринок, на який всі звертають увагу. Можливо там зараз немає ще такого розуміння і традицій споживання ягід як у Європі та Північній Америці, але це той регіон, який бурхливо розвивається.



В рамках топ-15 культур експерти визначали для кожної культури топ-50 країн з імпорту.

"Отже, якщо говорити про свіжі ягоди, то найбільш привабливими для нас країнами-ринками збуту свіжих ягід є Німеччина – на першому місці, а також – Великобританія та Голландія. Це ті країни, де великі обсяги імпорту ягід, досить динамічна торгівля, непогане споживання, ну а у випадку з Голландією – вона також центр перепродажу продукції.



До рейтингу увійшла свіжа лохина та свіжа малина. Свіжа суниця не увійшла до рейтингу найбільш перспективних експортних культур. В той же час – вона була досить близькою.



Досить цікаво, що на четвертому місці найбільш пріоритетних ринків для експорту свіжої ягоди розташувались Сполучені Штати Америки, а на п’ятому – Гонконг, Китай. Тобто, це досить віддалені від нас країни, але які споживають досить великі об’єми імпортної ягоди і куди ми її можемо постачати.



Ми з’ясували, що логістично це цілком реально. Наприклад, завдяки тому що у нас є прямий рейс до США, ми можемо відвантажувати до 8 тонн ягоди щоденно пасажирським рейсом, і вже за 15 годин ягода на місці, вона розмитнюється і відправляється в розподільчий центр. Це надзвичайно швидко, абсолютно не проблемно навість с точки зору збереження малини, а для лохини взагалі немає проблем.



З Гонконгом трохи важче – триваліший переліт і потрібне перевантаження, але в будь-якому разі це можливо – і навіть малина доїжджає з України в будь-який куточок світу.



Також в десятку цікавих для нас країн в плані експорту свіжої м’якої ягоди увійшли Польща, Канада, Швейцарія. Австрія і Франція. Відносно перспективними для нас ринками є Швеція, ОАЕ, Норвегія, Бельгія і Литва.



Перейдемо до ягоди замороженої. В цьому сегменті трошки інша ситуація. Насправді ми очікували що в цьому рейтингу буде більше віддалених країн, однак цього не сталося. Серед найбільш перспективних країн для збуту цієї продукції з віддалених країн у рейтингу були лише США та Канада, і вони також займали четверте та п’яте місце. Очолила рейтинг знову Німеччина, а на другому та третьому місцях розташувались Голландія та Франція. Також до рейтингу увійшли Польща, Австрія, Великобританія, Швеція і Бельгія", - підсумував Андрій Ярмак.