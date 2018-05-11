Марат Карпеко, генеральний менеджер Wargaming: «Головне – дати людям можливість експериментувати»

Марат Карпеко – генеральний менеджер Wargaming.net, інвестор. В ексклюзивному інтерв’ю він розповів про мотивацію, принципи роботи Wargaming, стосунки з урядом Білорусі та розвиток IT-бізнесу.

Марат, у 2017 році ви зайняли 46-е місце в рейтингу топ 50 персон в білоруському IT. Як ви оцінюєте подібні рейтинги в контексті власної мотивації і ваших співробітників?

Марат Карпеко: Рейтинги не пов’язані з мотивацією безпосередньо. Це, скоріше, приємний бонус, який додається до твоїх досягнень. Звичайно, дуже приємно побачити своє ім’я в престижних списках і подивитися, з ким тебе порівнюють. Але це ні в якому разі не головний аргумент, який варто наводити, мотивуючи інших. Прикладом повинні бути відмінні результати. Решта додасться.

Питання в схожому контексті. Кажуть, що World of Tanks – найбільш впізнаваний бренд «Made in Belarus» у світі. Як вважаєте ви? Наскільки серйозною є конкуренція за місце у вашій компанії в Білорусі?

М.К.: Білорусь – IT-країна, а World of Tanks – гідний і впізнаваний у всьому світі представник вітчизняного геймдева. За майже 20 років свого існування Wargaming заробила репутацію однієї з найпрестижніших компаній не тільки в рідній країні, але і в світі. Ми дійсно вийшли на дуже високий рівень: проект отримав три статуетки Golden Joystick, число гравців зросло до 160 мільйонів. Щоб тримати планку і підвищувати якість, потрібні талановиті люди. Саме тому до нас досить важко потрапити. Конкуренція висока, але вона повністю виправдана. Ми проводимо серйозні відбори і беремо в команду найкращих.

Чи можете ви поділитися лайфхаками про те, як розвивати в компанії підприємницький дух, які люди потрібні, щоби бізнес процвітав на глобальному ринку?

М.К.: Підприємницький дух панує там, де заохочується ініціатива. Там, де є свобода думки і свобода обговорення. Успішні і сильні підприємці ростуть у середовищі, де можна пробувати нове. Головне – дати людям можливість експериментувати.

Вчіться на своїх помилках. Вони неминучі і дуже корисні, особливо в тих випадках, коли ти новачок. Потрібно робити і робити до тих пір, поки не вийде. Шлях успішного бізнесмена лежить через терни. Але саме в такій атмосфері з’являються інновації. Не варто опускати руки.

Щоби бізнес процвітав у світовому масштабі, потрібна міжнародна команда. Глобальний ринок – це не моноліт, він дуже диверсифікований. Це сутність, яка вимагає різних форматів. Не можна набирати штат, де у всіх кандидатів однаковий досвід і багаж знань. Потрібні люди, здатні говорити з кожним з ринків на його мові. У Wargaming більше 20 офісів по всьому світу. Ми працюємо за принципом «think global, act local». Плануємо дії в глобальному масштабі, але вигострюємо їх відповідно до специфіки кожного регіону. Цим повинні займатися люди, які розуміють локальну специфіку і добре знайомі зі світовими тенденціями.

Чи можна говорити про те, що історія появи World of Tanks багато в чому пов’язана з інтересом і любов’ю її творців до історії? На вашу думку, яку роль у створенні та веденні бізнесу відіграє те, що можна назвати «займатися своєю справою»?

М.К.: Любов до військової історії лягла в основу більшості наших проектів. Це те, що нас надихає. До World of Tanks компанія випустила кілька військових стратегій, включаючи DBA Online, «Операція: Багратіон» і Order of War. Танки в поєднанні з ММО одночасно стали логічним продовженням наших захоплень і дослідженням нової ніші.

Фраза «займатися своєю справою» має на увазі, що кожній людині з народження судилося робити щось конкретне. Те, що буде на 100% їй підходити. Я не можу з цим погодитися. Так, у кожного є задатки і схильності, але навчитися можна всьому. Здібності розвиваються. Успіх залежить від кількості вкладених зусиль, віри в себе і свою справу. Дуже важливо не сприймати це як спосіб заробляння грошей і обов’язкову, важку роботу. Багато успішних компаній починалися саме як хобі. Подивіться на той же Facebook або Google. Ідея, від якої горіли очі, стала успішним бізнесом.

Релізу World of Tanks у 2010 році передувала співпраця з Міноборони Республіки Білорусь – гра на патріотичну тематику «Операція « Багратіон»». Чи можна це назвати вашим стартом у тому напрямку, де ви зараз?

М.К.: Ні. Це було, скоріше, ще однією віхою на нашому шляху. Ми просто продовжили те, що почали задовго до релізу «Багратіона».

Які у вас стосунки з урядом Білорусі? Все-таки, компанія – великий платник податків.

М.К .: У Білорусі створено ідеальні умови для зростання IT-бізнесу, і це говорить про те, що уряд розуміє важливість розвитку індустрії. У цьому році почав діяти «декрет 2.0». Він надав ще більше можливостей для виходу країни на інноваційний рівень та впровадження нових рішень і інструментів. Тривалий час вітчизняні технологічні компанії працювали по аутсорсинговій моделі. Зараз у країні з’являються десятки сильних і успішних продуктових компаній. Часи змінюються, і це радує. Я вірю, що зовсім скоро Білорусь стане одним зі світових центрів IT-експертизи.

Наскільки я знаю, на даний момент ви займаєтеся World of Warships і World of Warplanes, в 2018 році очікується вихід онлайн-шутера «Калібр». Кораблі і літаки – це логічний розвиток проекту, альтернатива танкам, які можуть втратити актуальність або щось третє?

М.К.: World of Warships та World of Warplanes – частини «військової трилогії» Wargaming. «Танки» – це наземні битви, «Кораблі» тримають морську оборону, а «Літаки» борються в повітрі. Усі частини військового всесвіту Wargaming схожі між собою, але це принципово різні ігри. Починаючи геймплеєм і закінчуючи сеттінгом.

Один з стартапів, у який ви інвестуєте, InData Labs, увійшов в топ-100 світових постачальників рішень на основі великих даних, складений виданням CIOReview. Компанія стала помітним гравцем на ринку досліджень даних і штучного інтелекту не тільки в Білорусі, але і в світі. Розповісте трохи про цей проект? Адже всіх зараз цікавить AI.

М.К.: Компанія насправді вийшла на світові позиції. Зараз InData Labs працює із найбільшими замовниками, такими як Flo, Captiv8, Skorebee. В основному до нас приходять за алгоритмами аналізу аудиторії.

Головні технології, які застосовуються у роботі, це нейромережі і штучний інтелект. Вони використовуються для аналізу поведінки клієнтів у банківській сфері, галузі телекомунікацій та рітейлу. Дуже багато проектів в індустрії комп’ютерного зору. Компанія розвивається грандіозними темпами. Я впевнений, що в найближчому майбутньому ми візьмемо нову висоту.

Яна Зуєва