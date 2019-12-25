Медіа-спрут Олексія Зіневича

Років зо два тому поштові скриньки жителів Ірпеня стали періодично забиватися одним і тим же набором газетної продукції. Товща частина цього паперового спаму мала (і ще досі має) назву «Погляд», скромніша складова іменується «Зорею Приірпіння». «Погляд» – це продукт однойменної «інформаційної агенції», заснованої власником скандальновідомого інтернет-провайдера «Бест» Олексієм Зіневичем, а «Зорю» видає такий собі інформзаробітчанин, відомий у Приірпінні своєю готовністю продатися за кругленьку суму разом із газеткою.

Цього разу Олександр Наказненко продався всерйоз і по-дорослому: «Зоря», де-факто, стала «ідейним» продовженням «Погляду». Обидві газети, загалом доволі посередні, мають одну яскраву особливість: на кожній шпальті, з кожного приводу і без приводів вони намагаються якнайгучніше гавкнути на Володимира Карплюка (до 2018 року – мера Ірпеня), на його команду в Ірпінській міській раді та очолювану ним партію «Нові обличчя».

Нічим у цьому сенсі не відрізняються від паперового «Погляду» його близькі родичі: телеканал та інтернет-сайт із тією ж назвою. А все тому, що сама їхня поява на світ у 2016 році була викликана маніакальним прагненням Зіневича якомога сильніше насолити Карплюку. Причина проста: лідер «Нович облич» після його обрання міським головою посягнув на «кревне» – пільгове і монопольне становище в Ірпені провайдера «Бест». У докарплюківський період ірпінці через фактичну відсутність альтернативи були змушені користуватися інтернет-послугами низької якості від «Бесту» і регулярно страждали через вандальну поведінку його працівників. Зіневичеві бестії… даруйте, бестівці пошкодили чимало покрівель, під’їздів, ліфтових шахт, дверей і замків у комунальних будинках.

Поки Володимир Карплюк не наступив місцевому інтернет-магнату на мозоль, той навіть намагався підтримувати з мером приятельські стосунки. «Але після того, як Карплюк поставив усіх місцевих бізнесменів в однакові умови, змусивши всіх платити належне до міської казни, і позбавив "Бест" монопольного становища, відкривши дорогу в місто новим провайдерам, приязнь Зіневича поступилася лютій неприхованій ненависті. Усі свої ресурси він кинув на боротьбу з колишнім приятелем. Бажання знищити Карплюка набуло параноїдальної форми – Зіневич витратив вже кілька мільйонів на газети з чорним піаром та такого ж змісту телеканал “Погляд”», – писав торік Національний антикорупційний портал.

Після конфлікту з Карплюком Зіневич знайшов собі політичний «дах» в особі міського голови Бучі Анатолія Федорука. Той теж був невдоволений принциповістю Карплюка, який «чомусь» не захотів віддати Бучі Ірпінську міську лікарню, розташовану (так історично склалося) на території сусіднього містечка. Крім того, молодий енергійний мер Ірпеня сам по собі став політичним викликом для Федорука: жителі Бучі почали говорити, що за короткий час Карплюк зробив значно більше, ніж його бучанський колега за багато років перебування при владі. Тоді й надумав Зіневич створити за підтримки Федорука телеканал «Погляд», а далі – ще й газету і сайт, які були б інструментами інформаційної війни проти Карплюка та його команди. Відтоді все, що відбувається в Ірпені – навіть найкраще – ці «медіа» невтомно паплюжать. Водночас діяльність Бучанської міської влади вони поливають єлеєм. Розвернувся в Бучі і «Бест» – його кабелі, як павутиння, обплутали місто.

Як відомо, подібне притягується до подібного. Поступово навколо «Погляду» сформувався пул близьких йому по духу «зливних бачків» та інформаційних кілерів, які годуються з рук Зіневича-Федорука. Це, зокрема, й ще один продукт життєдіяльності «Погляду» – сайт «Ірпінь онлайн», і згадана вище «Зоря Приірпіння» плюс однойменний сайт, і газетка «Портал Ірпеня» та її інтернет-версія, засновані двома політичними зайдами-авантюристами. До цієї команди прибилася також журналістка Михайлина Скорик, ображена на ірпінську владу за те, що та не задовольнила її безпідставних посягань на земельну ділянку. Для війни проти команди Карплюка Скорик експлуатує модеровану нею Facebook-спільноту «Ірпінь Daily». Органічно вписалася в цю компанію і Маріель Славська зі своїм однобоким «Власним поглядом», яка, не знайшовши себе у «великій» журналістиці, в останні роки намагається на грошах Зіневича політично стартувати в Ірпені. Правда, поки що неуспішно.

До цього переліку можна сміливо додати ще низку інформаційних платформ: Facebook-спільноти «Погляд Приірпіння LIVE», «Ирпень онлайн LIVE», «Зоря Приірпіння» та сторінки у Facebook «Погляд Приірпіння – інформаційна агенція», «Зоря Приірпіння» й «Ірпінь онлайн – новини Ірпінського регіону». Така собі регіональна медіа-імперія – чи, точніше, медіа-спрут.



Характерною рисою цього новоутворення в інформаційному просторі Приірпіння є продукування фейків. «Журналістів» Зіневича не раз ловили за руку на маніпуляціях та поширенні відвертої брехні. Найсвіжіший приклад – інформаційний «вкид» «Погляду» про те, як секретар Ірпінської міськради нібито підсунув депутатам для голосування звернення до нардепа від округу Олександра Горобця із «висловленням йому недовіри та закликом скласти мандат». Насправді ж це була цілком мирна цидулка з проханням до депутата роз’яснити ситуацію навколо законодавчих змін щодо ринку землі…

Важливу функцію виконує в організмі спрута провайдер «Бест». Він не лише транслює своїми мережами пропагандистський телеканал «Погляд», а й використовується як рубильник щодо політичних опонентів. Так, у 2016 році за наказом Зіневича «Бест» заблокував для своїх користувачів доступ до кількох сайтів, які дозволили собі «зайвого». Серед них було й інтернет-видання «Правда Ірпеня», і навіть офіційний ресурс Ірпінської міської ради. Зняти блокування примусило Зіневича лише обурення громадськості. Проте у 2018 році провайдер удруге незаконно заблокував «Правду Ірпеня». Сталося це після того, як сайт оприлюднив серію викривальних матеріалів щодо причетності Зіневича до дерибану землі та незаконної вирубки дерев у Лісовій Бучі. І тільки після публічних заяв громадських організацій, публікацій Інституту масової інформації та інтернет-видання «Детектор медіа» люди знову змогли читати «Правду Ірпеня».

Доходило й до відвертого фізичного тиску на представників незручних для Зіневича ЗМІ. Як повідомляв сайт «Моя Київщина» з посиланням на повідомлення Інституту масової інформації, охоронці Зіневича привселюдно нападали на журналістів під час проведення круглого столу щодо перспектив розвитку Ірпінського регіону (за винятком, звичайно, ручних писак медіа-магната). Журналістів силою виганяли з зали, де проходило зібрання.

До речі, згаданий вище дерибан землі та знущання з природи в Лісовій Бучі тісно пов’язані з діяльністю політичного медіа-спрута Олексія Зіневича. За постійну піар-підтримку інформаційних ресурсів «Льоші-Беста» бучанський мер розрахувався з ним ласим шматом землі в зеленій зоні загальною площею 1,6 га. Ця земля у вигляді кількох наділів була виділена на підставних осіб – співробітників «Бесту» Артема Бабенка, Андрія Протаса, Тетяну Остапчук та Артема Королькова. За «дивним» збігом, ділянки були розашовані зовсім поруч. Після цього підставні власники переписали свої частини земельного пазлу рідній сестрі Олексія Зіневича Наталії. А сам Олексій Олексійович, упевнений у своїй безнаказаності завдяки підтримці мера, ще до завершення процедури виділення ділянок вирізав там дерева й побудував собі маєток, а заодно обгородив його, всупереч будівельним нормам, чотирьохметровим парканом.

Земельні махінації Зіневича й Федорука в Лісовій Бучі фігурують у кількох кримінальних справах, а саме:

кримінальному провадженні №420191112000000081 від 28.01.2019 р. за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (розслідує слідчий відділ Ірпінського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області);

кримінальному провадженні №420191112000000098 від 08.02.2019 р. за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (розслідує слідчий відділ Ірпінського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області);

кримінальному провадженні №22019000000000048 від 27.02.2019 р. за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області);

кримінальному провадженні №42019000000001102 від 17.05.2019 р. за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області);

кримінальному провадженні №42019000000001103 від 17.05.2019 р. за ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України (розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області).

До речі, обносячи бучанський маєток парканом, Зіневич вирішив під шумок приєднати до своїх володінь ще й… міську вулицю, яка носить ім’я Ганни Барвінок. Ані Бучанська міська влада, ані Києво-Святошинська місцева прокуратура та її Ірпінський відділ, які давно включилися в політичну боротьбу проти «Нових облич» на боці Зіневича, довгий час ніяк не реагували на таке зухвале беззаконня. Лише 11 днів тому стало відомо, що Ірпінський міський суд зобов’язав прокуратуру відкрити провадження у зв’язку з захопленням бучанської вулиці.

Тиск «Бесту» на свободу слова в Приірпінні та «земельний» кримінальний шлейф Зіневича вже отримали резонанс далеко за межами регіону. За інформацією ЗМІ, його навіть позбавили американської візи: одіозний «діяч», який розігнався з коханкою до США, не зміг потрапити на авіарейс Париж – Майямі.

Мешканці Приірпіння, які не ведуться на інформаційні маніпуляції Зіневичевого спрута, адекватно оцінюють рухи його щупалець. 25 жовтня цього року, у Всесвітній день макарона, люди принесли під офіс Зіневича каструлю макаронних виробів із вимогою припинити «вішати лапшу» на вуха жителям Ірпеня.

На завершення – ще один свіжий штрих. Як повідомило вчора видання «News Week», «працівники інформаційної агенції "Погляд", власником якої є скандальновідомий Олексій Зіневич, отримують мінімальну заробітну платню з метою ухилення від оподаткування та мінімізації податкового навантаження. Різницю журналістам каналу доплачують у конвертах». Таким чином, резюмує видання, щороку Зіневич та його телеканал недоплачують у бюджет понад мільйон гривеньподатків.