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Юрій Прилипко вийшов із Бучанського виконкому

21 грудня 2019

Гостомельський селищний голова Юрій Прилипко вийшов зі складу виконавчого комітету Бучанської міської ради. Відповідну його заяву ITV надали працівники мерії Бучі.


Як відомо, Гостомель вирішив створити окрему об’єднану територіальну громаду, і наразі остаточне рішення за Кабміном та парламентом. Створення Гостомельської ОТГ підтримав також голова Інвестиційної ради Ірпеня та лідер партії «Нові Обличчя» Володимир Карплюк. Міський голова Бучі Анатолій Федорук намагався схилити Гостомель до приєднання до Бучанської ОТГ, проте Бучанська ОТГ була визнана неспроможною і наразі її створення під питанням. 

На думку першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина, вихід Юрія Прилипка з Бучанського виконкому є логічним, адже наразі Гостомель адміністративно належить до Ірпеня та має спільні об’єкти інфраструктури.

«Жодних зв‘язків, окрім спільної межі, між Гостомелем та Бучею немає. На 2020 рік у бюджеті Ірпеня закладено 50 мільйонів для розвитку Гостомеля. Тому присутність Гостомельського селищного голови у виконкомі Бучанської міськради не має подальшої перспективи для Гостомельської громади», – наголосив Олександр Маркушин у коментарі ITV.

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