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Прокуратурою Житомирщини скоординовано діяльність правоохоронців із ліквідації незаконних гральних закладів

20 грудня 2019

Прокурори Житомирщини оперативно відреагували на заборону здійснення діяльності лотерейними закладами, яку схвалено Кабінетом Міністрів України.

З цією метою прокурором області Олегом Василівим проведено робочу нараду з керівництвом Головного управління Нацполіції в області, Головного управління Державної фіскальної служби в області, Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції, управління Служби безпеки в області.

Керівникам правоохоронних органів наголошено на необхідності швидкого та безумовного виконанні доручення Уряду та керівництва держави.
Як результат, тільки впродовж одного робочого дня – 20 грудня 2019 року в обласному центрі та на території міст Коростеня, Бердичева, Новоград-Волинського, Коростеня Малина правоохоронцями проведено понад 10 обшуків, розпочато 7 кримінальних проваджень, фактично припинено функціонування 7 гральних залів, демонтовано вивісок на понад 15 залах, вилучено 108 одиниць комп’ютерного та іншого обладнання, яке використовувалося для здійснення незаконної діяльності.

Водночас, за процесуального керівництва прокурорів прокуратури області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, члени якої займалися незаконним гральним бізнесом.

Установлено, що на початку 2017 року житель міста Києва на території Житомирської області створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив трьох місцевих мешканців, та у період з лютого 2018 по січень 2019 року, які забезпечували систематичне функціонування 2 гральних закладів на території міст Андрушівка та Чуднів.

При цьому, кошти від такої незаконної діяльності спритник легалізував шляхом придбання квартири в м. Києві та автомобіля BMW X5.
У ході розслідування вилучено понад 30 одиниць компʼютерної техніки та інше обладнання, накладено арешт на здобуте злочинним шляхом та легалізоване майно організатора, а саме на автомобіль BMW Х5, та квартиру в м. Києві.

Організатору та іншим учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом), ч. 1 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). 

На даний час, підозрювані знайомляться з матеріалами справи, після виконання вимог ст.290 КПК України обвинувальний акт щодо них буде скеровано до суду.
Робота на вказаному напрямку триває та перебуває на постійному контролі керівництва прокуратури області. 
Додатково: санкцією ч.1 ст.203-2 КК України передбачено покарання у виді штрафу від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.

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