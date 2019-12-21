Депутат Ольга Олійнич: корупція, дерибан, 16 ділянок – досьє на сайті Зіневича

Інтернет-сайт “Ірпінь Онлайн”, який належить скандальному Олексію Зіневичу, оприлюднив досьє на депутата Ірпінської міської ради Ольгу Олійнич. Сайт Зіневича у своєму досьє нагадує про членство Олійнич у Партії регіонів та розповідає про її участь у корупційних схемах.

Згідно оприлюдненого досьє, Олійнич Ольга Романівна народилася 1961 р., заміжня за Олійнич Іваном Петровичем, має двох дітей. У 2010 р. стала депутатом Ірпінської міської ради, була активним членом “Партії регіонів”. У 2011 р. працювала керуючою справами Ірпінської міської ради. Після членства у Партії регіонів переметнулася до партії “Солідарність жінок України”. У 2011 р. була секретарем Ірпінської міської ради.

У 2017 р. задекларувала півмільйона гривень і опинилась в топі найбагатших депутатів ІМР. Має елітну автівку “Тойота” та 16 земельних ділянок. За даними сайту Зіневича, Ольга Олійнич має безпосереднє відношення до початку знищення зелених зон Ірпеня ще за мера Ірпеня Володимира Скаржинського. Як пише “Ірпінь Онлайн”, вона стала активною учасницею схем по відмиванню бюджетних коштів Ірпеня.





Будучи секретарем міської ради Ірпеня, Олійнич Ольга Романівна лобіювала призначення своїх родичів на ключові посади в місті.

До недавнього часу депутат Ірпінської міської ради Ольга Олійнич обіймала посаду начальника КП “Ірпіньзеленбуд”. Втім, після аудиту це підприємство було ліквідовано, а матеріали розкрадань, організованих Олійнич, були передані до поліції та прокуратури.

На території КП “Ірпіньзеленбуд”, яким керувала Ольга Олійнич, активістами було знайдено пні живих дерев, яким понад 300 років. Ірпінці неодноразово “ловили” зеленбудівців часів керування Олійнич в місцях незаконної вирубки. В ЗМІ просочилась інформація про те, що “Ірпіньзеленбуд” на виконання “санітарних” робіт отримувала регулярні платежі з міського бюджету в 199 000 грн, обходячи тендерну документацію.

За інформацією сайту, “Ірпіньзеленбуд” відверто бере участь у відмиванні коштів. Містяни вже звернули увагу на випадковий “збіг” обставин: дорогі трати “Ірпіньзеленбуд” знаходять пряме відображення в рівні добробуту очільниці – екс-регіоналки Ольги Олійнич.

Нагадаємо, що директор КП “Ірпіньзеленбуд” Ольга Олійнич разом зі своєю заступницею та головним бухгалтером знімали готівку з рахунку комунального підприємства просто в касі “Приватбанку”, оплачували собі та своїм рідним путівки на курорти та виводили кошти на підконтрольні їм підприємства. Про це йдеться в Аналітичній довідці з питань аналізу фінансового стану КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради за період з 2016 по липень 2019 років. Результати перевірки, м’яко кажучи, вражають. З підприємства просто виводилися кошти, тобто, просто розкрадалися. Організаторами схем по виведенню коштів з комунального підприємства були посадові особиКП «Ірпіньзеленбуд»: директор – Олійнич Ольга Романівна, заступник директора – Севастьянова Олена Вікторівна; головний бухгалтер – Булатова Наталія Іванівна.

Згідно даних проміжної виписки р/р КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» було виявлено зняття готівкових коштів у касі банку: 26.02.2019 – 5500 грн.; 21.02.2019 – 20000 грн.; 22.02.2019 – 20000 грн.; 17.11.2018 – 2000 грн.; 8.11.2018 – 2000 грн., 31.08.2018 – 4800 грн.; 05.07.2018 – 6000 грн.; 22.06.2018 – 6000 грн.; 22.06.2018 – 300000 грн.; 05.04.2018 – 3000 грн.; 26.04.2018 – 1000 грн.; 31.05.2018 – 1000 грн.; 31.05.2018 – 1000 грн.; 28.02.2018 – 300000 грн.; 23.02.2018 – 4200 грн..

Тобто з банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради було знято готівкових коштів на загальну суму 669500 грн.

Згідно даних проміжної виписки р/р КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» було виявлено перерахування коштів до ТОВ “Будівельна компанія “Вікінг” (6.03.2019 – 199850 грн., 19.11.2018 – 199750 грн., 07.11.2018 – 190000 грн.) отриманих від Виконавчого комітету Ірпінської міської ради за обрізку та знесення сухостійних дерев у попередні періоди за загальну суму 589600 грн., жодного договору за послуги даної компанії виявлено не було. ТОВ “Будівельна компанія “Вікінг” є тісно пов’язаною з самою Ольгою Олійнич.

Проведеною перевіркою встановлено, що в порушення вимог п. 2 Розділу І Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 облікова політика в КП «Ірпіньзеленбуд» не була розроблена та не затверджена розпорядчим документом керівника.

Одним із джерел надходження коштів на рахунки Підприємства була реалізація продукції (деревини), проте, ціни на деревину затверджені рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради від 10.04.2012 №76. З 2012 року ціни на деревину не переглядались та на затвердження виконавчого комітету не подавались, що призвело до недоотримання доходів Підприємства та міського бюджету.

Перевіркою також встановлено незаконне нарахування премій керівництву підприємства у розмірі понад 100000 гривень.

Полюбляла керівник підприємства Ольга Олійнич і добре відпочити в санаторіях за рахунок підприємства.

Згідно даних проміжної виписки р/р КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради в ПАТ КБ «Приватбанк» 28.08.2019 року на рахунок ТОВ «Курорти України» було переведено 13 350,00 грн. оплати путівки в санаторій «Лаванда» м. Моршин згідно рах. № 4690 від 27.08.2019 року за Лаврик В.Р., яка є рідною сестрою Ольги Олійнич та всупереч антикорупційному законодавству була призначена Олійнич собі в підпорядкування на очолюване нею підприємство. При цьому Лаврик В. Р. не відноситься до переліку осіб, які відповідно до п. 4.1.6. Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради мають право отримати безкоштовно або на пільгових умовах путівки до санаторіїв та будинків відпочинку ( вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів). З вищезазначеного вбачається, що Олійнич Ольгою Романівною порушено умови колективного договору та обмеження спільної роботи близьких осіб, встановлене Законом України «Про запобігання корупції».

Крім того, згідно даних проміжної виписки р/р КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради в ПАТ «Ощадбанк», окрім путівки Лаврик В.Р., підприємство у 2019 році оплатило ще 2 санаторні путівки – 27.03.2019 року Олійнич О.Р. у розмірі 16 000,00 грн та 28.08.2019 року Булатовій Н.І. у розмірі 13 350,00 грн. Наказом № 13 від 10.01.2019 року Булатову Н.І. було премійовано у зв’язку з 60-річчям, документів, які б підтверджували право даної особи отримати безкоштовно або на пільгових умовах путівку на виконання умов колективного договору не виявлено.

Крім цього, Ольга Олійник порушила ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» і не подала декларацію про доходи після звільнення з посади.

Впродовж 2018-2019 рр. між КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради та ФОП Забарило Г.В., було укладено ряд договорів поставки квіткової розсади для озеленення територій. Згідно видаткових накладних, підписаних Межбейн Т. Ю., поставлялася продукція рослинництва однорічних рослин. Лише у червні 2019 року між контрагентами було укладено 4 договори на загальну суму більше 100 000,00 грн. Таким чином, Ольга Олійнич порушила Закон України «Про публічні закупівлі» та наказ Мінекономрозвитку від 22.03.16 р. № 490. Існує велика ймовірність того, що дані договори є фіктивними, і укладались Олійнич О.В. з використанням повноваження, наданого п. 5.3. Статуту з метою виведення готівкових/безготівкових коштів та зменшення суми прибутку, яку необхідно розподіляти.

При більш детальному й комплексному дослідженні, в сукупності з майновим станом директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради, дії останньої можуть бути кваліфіковані за ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем. Всі ці обставини можна було б списати і на непрофесійність директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради, проте заступник директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради Севастьянова О.В. згідно даних ЄРАУ з 18.07.2019 року обліковується у Раді адвокатів Київської області та провадить індивідуальну адвокатську діяльність, що є прямим порушенням вимог несумісності, передбаченої ст. 7 Закону України «Про адвокатську діяльність», ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції». Відомості про зупинення Севастьяновою О.В. дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відсутні.

Загальний розмір виведених з комунального підприємства коштів становить мільйони гривень. Враховуючи скарги громадян, Ірпінська міська рада підпорядкувала роботу підприємства міському благоустрою і невідкладно звільнила горе-керівництво колишнього КП.