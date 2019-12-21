Як Ольга Олійнич розкрадала «Ірпіньзеленбуд»

Директор комунального підприємства «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради Ольга Олійнич разом зі своєю заступницею та головним бухгалтером незаконно знімали готівку з рахунку підприємства, оплачували собі та своєму оточенню путівки на курорти та виводили кошти на підконтрольні їм фірми. Про це йдеться в Аналітичній довідці щодо перевірки фінансового стану КП «Ірпіньзеленбуд» за період із 2016 по липень 2019 року, яка потрапила в розпорядження ITV.



Результати перевірки вражають. З підприємства системно виводилися кошти – простіше кажучи, розкрадалися. Наведемо лише основні факти, які неодмінно мають стати основою кримінальних провадження прокуратури, поліції та ДБР.

Організаторами злодійських схем були посадові особи КП «Ірпіньзеленбуд»: директор Ольга Романівна Олійнич, заступник директора Олена Вікторівна Севастьянова та головний бухгалтер Наталія Іванівна Булатова.

Як з’ясувалося, в касі «Приватбанку» з рахунку «Ірпіньзеленбуду» періодично знімалася готівка. Зокрема, у 2018 році 23 лютого зняли 4200 грн, 28 лютого – 300000 грн, 5 квітня – 3000 грн, 26 квітня – 1000 грн, 31 травня – 2000 грн, 22 червня – 306000 грн, 5 липня – 6000 грн, 31 серпня – 4800 грн, 8 листопада – 2000 грн, 17 листопада – 2000 грн. Цього року історія продовжувалася: 21 і 22 лютого в готівку перевели по 20000 грн, а 26 лютого – ще 5500 грн.

Таким чином, за цей період із банківського рахунку комунального підприємства було знято готівкових коштів на загальну суму 669,5 тис. грн.

Водночас зеленбудівські «комбінатори» не гребували й безготівковими махінаціями. 7 й 11 листопада торік та 6 березня цього року «Ірпіньзеленбуд» без жодних договорів перерахував ТОВ «Будівельна компанія «Вікінг» відповідно 190 тис. грн, 199,75 тис. грн і 199,85 тис. грн. Ці кошти були отримані від виконавчого комітету Ірпінської міської ради за обрізку та знесення сухостійних дерев у попередні періоди. Відомо, що ТОВ «Будівельна компанія «Вікінг» тісно пов’язана з Ольгою Олійнич.

Упродовж 2018 і 2019 років між КП «Ірпіньзеленбуд» і ФОП Забарило Г.В. було укладено низку договорів на постачання квіткової розсади для озеленення територій. Згідно з видатковими накладними, підписаними Межбейн Т.Ю., поставлялися однорічні рослини. Лише у червні 2019 року між контрагентами було укладено чотири договори на загальну суму понад 100 тис. грн. За висновком фахівців, Ольга Олійнич порушила Закон України «Про публічні закупівлі» та наказ Мінекономрозвитку від 22.03.16 р. № 490. Існує велика ймовірність того, що договори є фіктивними і укладались Ольгою Олійнич із метою виведення коштів та зменшення суми прибутку, яку необхідно розподіляти.

Крім того, перевірка встановила, що в порушення Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених Міністерством фінансів України, облікова політика в «Ірпіньзеленбуді» не була розроблена та не затверджувалася розпорядчим документом керівника. Одним із джерел надходження коштів на рахунки підприємства була реалізація продукції (деревини), проте ціни на деревину, затверджені рішенням виконкому міської ради ще у 2012 році, не переглядались та на затвердження виконавчого комітету не подавались, що призвело до недоотримання доходів «Ірпіньзеленбудом» та бюджетом міста.

Виявилося також, що пані Олійнич і наближені до неї персони полюбляли добре відпочити за рахунок підприємства в санаторіях. Так, 28 серпня цього року «Ірпіньзеленбуд» перерахував ТОВ «Курорти України» 13 350 грн – оплатив путівку в моршинський санаторій «Лаванда» для Лаврик В.Р., яка є рідною сестрою Ольги Олійнич. Всупереч антикорупційному законодавству, Олійнич призначила її до себе в підпорядкування. Крім того, Лаврик не належала до переліку осіб, які, відповідно до Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом «Ірпіньзеленбуду», мали право отримати безкоштовно чи на пільгових умовах путівки до санаторіїв або будинків відпочинку. Отже Ольга Романівна порушила і умови колдоговору, і Закон України «Про запобігання корупції».

Крім того, згідно даних проміжної виписки р/р КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради в ПАТ «Ощадбанк», окрім путівки Лаврик В.Р., підприємство у 2019 році оплатило ще 2 санаторні путівки – 27.03.2019 року Олійнич О.Р. у розмірі 16 000,00 грн та 28.08.2019 року Булатовій Н.І. у розмірі 13 350,00 грн. Наказом № 13 від 10.01.2019 року Булатову Н.І. було премійовано у зв’язку з 60-річчям, документів, які б підтверджували право даної особи отримати безкоштовно або на пільгових умовах путівку на виконання умов колективного договору не виявлено.

Перевіркою також встановлено незаконне нарахування премій керівництву підприємства у розмірі понад 100000 гривень.

Крім цього, Ольга Олійник порушила ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» і не подала декларацію про доходи після звільнення з посади.

При більш детальному й комплексному дослідженні, в сукупності з майновим станом директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради, дії останньої можуть бути кваліфіковані за ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем. Всі ці обставини можна було б списати і на непрофесійність директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради, проте заступник директора КП «Ірпіньзеленбуд» Ірпінської міської ради Севастьянова О.В. згідно даних ЄРАУ з 18.07.2019 року обліковується у Раді адвокатів Київської області та провадить індивідуальну адвокатську діяльність, що є прямим порушенням вимог несумісності, передбаченої ст. 7 Закону України «Про адвокатську діяльність», ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції». Відомості про зупинення Севастьяновою О.В. дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю відсутні.

Загальний розмір виведених з комунального підприємства коштів становить мільйони гривень. Враховуючи скарги громадян, Ірпінська міська рада підпорядкувала роботу підприємства міському благоустрою і невідкладно звільнила горе-керівництво колишнього КП.

Залишається сподіватися, що місцеві правоохоронці звернуть увагу на розкрадання бюджетних коштів керівництвом цього підприємства.