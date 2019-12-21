Андрій Літвинов пройшов спецперевірку на в. о. міського голови Ірпеня

Депутат Ірпінської міської ради Андрій Літвинов, якого колеги по депутатському корпусу обрали секретарем міськради – виконувачем обов’язків Ірпінського міського голови, успішно завершив проходження спеціальної перевірки, що передбачена Законами України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади» й Постановою КМУ «Порядок проведення спеціальної перевірки…».

«Сьогодні Ірпінська міська рада отримала повний пакет документів, які підтверджують успішне проходження Літвиновим Андрієм Вікторовичем спеціальної перевірки перед призначенням на посаду. Щодо Літвинова вже готовий наказ, завтра він приступає до виконання обов’язків Ірпінського міського голови та секретаря Ірпінської міської ради», – повідомили ITV у відділів кадрів мерії.

Андрій Літвинов обраний депутатом Ірпінської міської ради від партії «Нові Обличчя», проводить активну депутатську діяльність, здійснює щотижневий прийом громадян у своєму окрузі, бере активну участь у громадському та соціально-культурному житті міста.

«Для мене це приємна новина. Перш за все, я вдячний нашій команді – дієвим депутатам міськради, які довірили мені виконувати обов’язки секретаря ради – в. о. міського голови до проведення восени 2020 року місцевих виборів. Про завершення спецперевірки я дізнався сьогодні, перебуваючи в Київській обласній прокуратурі, де розглядали нашу заяву. Там я та заступник Ірпінського міського голови Юлія Устич дали необхідні свідчення у справі “найбагатшого прокурора України” – Києво-Святошинського прокурора Юрія Дмитруня. Як і обіцяв при вступі на посаду, завжди захищатиму депутатів міськради та громаду міста від тиску з боку корумпованих прокурорів. Сьогодні ми передали Генінспекції Генпрокуратури факти стосовно Дмитруня. Його свавіллю невдовзі Генпрокурор покладе край», – наголосив у своєму коментарі для ITV Андрій Літвинов.