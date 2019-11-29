Виручка від експорту вітчизняного меду майже досягла $80 млн

За десять місяців поточного року Україна експортувала 42,698 тис. тонн меду на суму $78,2млн, з яких у жовтні – 3 тис. тонн. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Усього за минулий рік цього продукту було експортовано 49,366 тис. тонн на суму $97,984 млн, що свідчить про істотне зниження ціни на мед цього року.

Найбільше у 2019 році українського меду імпортували Німеччина – на понад $18 млн (питома частка – 23%), Польща – на $16,5 млн (питома частка – 21%), Бельгія – $9,8 млн (12,6%).

Імпортовано цієї продукції 21 тис. тонн на суму $56 тис.