«Макс-ріелтор»: Ірпінський прокурор Максим Роговенко «погорів» на комерції

Заступник керівника Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Максим Роговенко має декілька квартир та комерційних приміщень у житлових комплексах скандального ірпінського забудовника Антона Мирончука. Це підтверджує інформація з програми GetConact, яка дозволяє ідентифікувати, як записаний той чи інший абонент у телефонній книзі інших абонентів.

21 січня 2019 року заступника прокурора Ірпеня Максима Роговенка хтось із користувачів записав як «Максім 21.01. Комерція Чехов». Так записати мобільний контакт Роговенка міг хтось із орендарів, які винаймають у заступника ірпінського прокурора комерційні приміщення у ЖК «Чехов парк». Також прокурор Максим Роговенко здає в оренду квартири, які не відображені в його декларації. В одного з абонентів Роговенко записаний як «Максим (хозяин кв.)».

Забудовник цього комплексу – Антон Мирончук, який разом зі своєю компанією «Орлан-Інвест Груп» є найбільшим неплатником пайової участі до бюджету Ірпеня. Станом на сьогодні заборгованість Мирончука та «Орлан-Інвест Груп» перед міським бюджетом склала понад 13 мільйонів гривень.

У зв’язку з шахрайськими діями Антона Мирончука прокуратура Ірпеня відкрила кримінальне провадження, але наступного дня без жодних слідчих дій його закрила. Таке рекордне за швидкістю закриття провадження відбулося за вказівкою заступника прокурора Ірпеня Максима Роговенка та Києво-Святошинського місцевого прокурора Юрія Дмитруня. Ці факти пояснюють те, звідки саме у прокурора Максима Роговенка з’явилися комерційні приміщення у ЖК «Чехов Парк» та квартири в інших комплексах забудовника Антона Мирончука.

Разом із тим, варто відзначити, що Роговенко не міг так швидко закрити провадження без погодження з керівництвом. У журналістському розслідуванні «Найбагатший прокурор України» йдеться про те, що Києво-Святошинський прокурор Юрій Дмитрунь не лише є власником 60 квартир (здебільшого в житлових комплексах Антона Мирончука), а й отримує щомісячну заробітну плату від цього забудовника. Зі свого боку Дмитрунь забезпечує бездіяльність прокуратури щодо розслідування резонансних кримінальних проваджень, пов’язаних, зокрема, з незаконним будівництвом, побиттям громадських діячів, використанням «тітушок» для нападу на активістів та спалення їхніх автівок.

Крім цього, за інформацією ЗМІ, Юрій Дмитрунь на прохання Антона Мирончука веде боротьбу з конкурентами цього забудовника на будівельному ринку, накладаючи арешти на земельні ділянки, порушуючи кримінальні провадження. Ці провадження відкриваються за вказівкою Дмитруня виключно для пресингу конкурентів Мирончука та його компанії «Орлан-Інвест Груп» (усі ці справи є типовими «висяками» і жодна з них не передана до суду).

Фактично, йдеться про незаконне збагачення прокурорів Юрія Дмитруня та Максима Роговенка. Яку правову оцінку дасть їхнім діям Генеральна прокуратура України, особливо при подальших призначеннях та проведенні атестації прокурорів – покаже час.