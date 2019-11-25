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Сценарист "Чорнобиля" підняв тему нерівності працівників в Голлівуді

21 листопада 2019

Робота у Голлівуді – мрія для багатьох. Але шлях до цієї мрії може бути не просто складним, а нещадним.

Як приклад наводять історію Крістіни Монді. У 23 роки вони хотіла писати про шоу-бізнес. Після навчання у Коннектикуті приїхала підкорювати Голлівуд і, за законами зіркового пагорбу, мала відпрацювати у якості асистента. 

Після неоплачуваного стажування у компанії з кіновиробництва, їй посміхнулася доля – і вона отримала постійну роботу асистентом у агентстві з пошуку талантів. Окрім ненормованого робочого графіку, Крістіна терпіла образи від начальника, їй не відшкодовували витрати на бензин. Після скарги у відділ кадрів їй відповіли: “Можливо, ця індустрія не для вас”.

Рух #MeToo надихнув деяких працівників кіноіндустрії не мовчати. Наприклад, сценариста "Чорнобиля" Крейг Мейзіна та Джона Августа, сценариста "Аладдіна". Вони присвятили цій темі частину свого подкасту "Сценарії". Вони і самі колись працювали помічниками у Голлівуді.

Помічники сценаристів, помічники у виробництві, помічники агентств, асистенти студій розповідали про свої випробування та поширену фінансову нерівність, яку вони сприймали, як частину роботи.

За однією з оцінок, у Голлівуді працює понад 4000 помічників. Переважна більшість з них не є членами профспілок чи об’єднань. Однак минулого року координатори сценаріїв та помічники письменників об'єдналися і вступили до Міжнародного альянсу працівників театральної сцени.

Цей крок дозволив їм отримати захищені пенсії та медичне страхування. Він також встановив мінімальну оплату праці для помічників сценаристів у 14,57 долара на годину та 16,63 долара на годину для координаторів сценаріїв. Ці ставки зростуть на 3% наступного січня.

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