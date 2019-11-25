Ціни на жимолость найближчим часом не знизяться

Таким прогнозом поділилася директор фруктового господарства «Фруктовий сад» Анна Домбровська. Жимолость – культура, яка в посадці схожа на смородину і не вимагає особливих грунтових умов. При цьому цінність цієї ягоди дуже висока, так як в ній міститься велика кількість корисних вітамінів і мікроелементів.

В даний час в Україні жимолость росте приблизно на 200 га площ. Велика кількість площ – близько 80 га – розташована в Західній Україні. У більшості господарств культура тільки починає плодоносити.

Так як культура погано переносить жарку погоду, то саме клімат західних і північних областей підходить для неї найкраще. Але поки що фермери не надто охоче закладають плантації жимолості, так як вони ще погано знають технологію її вирощування, особливості захисту від шкідників і інші тонкощі.

З жимолості готують соки, її заморожують, а також переробляють на компоненти для йогуртів і смузі. «Культура споживання жимолості в нашій державі тільки формується. На це потрібно ще років 2-3 », – зазначила Анна Домбровська, підкресливши, що про особливості цієї ягоди ще дуже мало говорять в ЗМІ, хоч жимолость вже визнана Суперфуд.