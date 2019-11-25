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Туризм в Україні приніс бюджету 3,5 млрд грн

21 листопада 2019

За 9 місяців 2019 року до бюджету надійшло 3554,4 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.

Про це розповіли в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«За даними Державної фіскальної служби України, за 9 місяців 2019 року до зведеного бюджету надійшло 3 554,4 млн грн податкових платежів від підприємств туристичної сфери», повідомляє УНН.

Повідомляється, що за дев’ять місяців Держприкордонслужба зафіксувала 10,6 млн перетинів українського кордону іноземцями.
Також вказано, що за 2018 рік до бюджету надійшло 4222,2 млн грн податків від підприємств туристичної сфери.

Раніше повідомлялось, що після виходу серіалу «Чорнобиль» до зони відчуження масово їдуть туристи.

Міні-серіал «Чорнобиль» від американського телеканалу HBO став найбільш рейтинговим в історії за версією imdb після закінчення показу «Ігри престолів». Стало відомо, де в Києві знімали серіал «Чорнобиль».

Нагадаємо, за перші три місяці 2019 року зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції відвідали 11 067 туристів, з них 9217 іноземців. Нещодавно в Чорнобиль прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

 

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