Апеляційний суд залишив під арештом ділянки Зіневича в Бучі

20 листопада Київський апеляційний суд своїм рішенням у справі №367/4963/16-цзалишив зняття арешту з ділянок власника інтернет-провайдера “Бест” та телеканалу “Погляд” Олексія Зіневича на 20 листопада 2019 року. Раніше ці ділянки арештував Ірпінський міський суд за клопотанням заступника прокурора Київської області. Таким чином, ділянки досі залишаються арештованими, Зіневич не має права відчужувати та розпоряджатися ними. Попри це на його ділянках продовжується будівництво, а для розширення території Зіневич захопив ще й бучанську вулицю Ганни Барвінок.

Оскаржити рішення Ірпінського міського суду намагалася рідна сестра Олексія Зіневича – Зіневич Наталія Олексіївна, на яку він переписав ділянки з підставних осіб. Але суд отримавши відзив прокуратури на апеляційну скаргу Наталії Зіневич, переніс своє засідання на 20 листопада. А от вже 20 листопада Апеляційний суд Київської області залишив дію арешту. Це дозволить захистити ділянки від подальшого перепродажу на інших підставних осіб, що дозволило б Зіневичу не лише зберегти майно, а й уникнути кримінальної відповідальності разом із Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком.

Зіневич Олексій Олексійович є фігурантом кримінальних проваджень щодо шахрайства при незаконному виділенні на підставних осіб 1,6 га в Лісовій Бучі.

Ця земля була незаконно виділена на співробітників інтернет-провайдера “Бест” Артема Бабенка, Андрія Протаса, Тетяну Остапчук та Артема Королькова. За дивним збігом обставин ділянки виявилися зовсім поруч. Ще до завершення процедури виділення цих ділянок Зіневич вирізав дерева та побудував на ділянках свій маєток, який обгородив всупереч будівельним нормам чотирьохметровим парканом. При цьому Олексій Зіневич загородив бучанську міську вулицю Ганни Барвінок, здійснивши її самозахоплення. Це перший випадок в історії українського кримінального права, коли одна людина захоплює міську вулицю, а Києво-Святошинська прокуратура, Ірпінська прокуратура та Бучанська міська влада взагалі не реагує на це.

Після виділення ділянок своїм підлеглим, вони переписали цю землю Зіневичу Олексію Олексійовичу. В подальшому Зіневич подарував ці ділянки своїй рідній сестрі Зіневич Наталії Олексіївні.

Нагадаємо, що Олексій Зіневич та його земельні махінації в Лісовій Бучі разом з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком фігурують у кількох кримінальних провадженнях, зокрема:

кримінальне провадження №420191112000000081 від 28.01.2019 р. за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Розслідує слідчий відділ Ірпінського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області.

кримінальне провадження №420191112000000098 від 08.02.2019 р. за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України. Розслідує слідчий відділ Ірпінського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області.

кримінальне провадження №22019000000000048 від 27.02.2019 р. за ч.3 ст.190, ч.2 ст.358, ч.2 ст.365-2 Кримінального кодексу України. Розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

кримінальне провадження №42019000000001102 від 17.05.2019 р. за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України. Розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

кримінальне провадження №42019000000001103 від 17.05.2019 р. за ч.2 ст.365-2 Кримінального кодексу України. Розслідує Слідче управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

Через причетність до тиску на свободу слова та участь у системних корупційних махінаціях із незаконним виділенням землі в місті Буча, США позбавили Олексія Зіневича візи https://www.04597.com.ua/news/2555804/zinevic-neviznij-do-ssa .

Нагадаємо, що 25 жовтня 2019 року у Всесвітній день макарона жителі Ірпеня принесли під офіс Зіневича каструлю макаронів з вимогою припинити “вішати лапшу” на вуха жителям Ірпеня.

Олексія Зіневича неодноразово звинувачували у обмеженні свободи слова та блокуванні інтернет-сайтів засобів масової інформації через провайдера “Бест”. У 2016 році за наказом Олексія Зіневича для користувачів “Бесту” були заблоковані сайти “Зоря Приірпіння”, “Ірпінь онлайн”, “Правда Ірпеня” та офіційний ресурс Ірпінської міської ради. Під натиском громадськості Зіневич здався та був змушений розблокувати ресурси.

Проте у 2018 році “Бест” вдруге незаконно заблокував “Правду Ірпеня”. Сталося це після того, як сайт оприлюднив серію викривальних матеріалів щодо причетності Зіневича до дерибану землі та незаконної вирубки дерев у Лісовій Бучі. І тільки після публічних заяв громадських організацій, відповідних публікацій Інституту масової інформації та інтернет-видання “Детектор медіа”, сайт “Правду Ірпеня” розблокували.

Як повідомляє сайт “Моя Київщина”, за інформацією громадської організації “Інститут масової інформації”, охоронці Олексія Зіневича привселюдно нападали на журналістів під час проведення круглого столу щодо перспектив розвитку Ірпінського регіону. Звичайно, за винятком тих, хто на нього працює. Більше того, журналістів силою виганяли із зали.