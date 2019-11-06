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Генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев

04 листопада 2019

Перед встречей с Зеленским Столтенберг заявил, что его визит призван продемонстрировать поддержку Украины со стороны альянса

Президент Украины Владимир Зеленский принимает главу НАТО на фоне усилий по отводу вооружений на истерзанном войной востоке страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в заявлении перед началом переговоров с Зеленским в четверг подтвердил поддержку альянса Украине в ее борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке.

«Мы здесь, чтобы продемонстрировать поддержку НАТО. НАТО никогда не поддержит и не признает аннексию Крыма Россией. Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, и мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства. Мы поддерживаем мирные усилия президента Зеленского по разрешению конфликта», – сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО в среду побывал в порту Одессы, где он осмотрел четыре корабля НАТО, зашедшие в него во время патрулирования в Черном море.

Визит Столтенберга проходит через несколько дней после того, как Украина и сепаратисты начали отводить вооружение от линии фронта на востоке.

В этом видят преодоление последнего препятствия для долгожданных мирных переговоров между лидерами Украины, России, Франции и Германии, призванных положить конец смертоносному конфликту.

Джерело: "Голос Америки"

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