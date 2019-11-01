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Виробництво замороженої свинини зросло майже на третину

01 листопада 2019

За підсумками трьох кварталів 2019-го обсяги промислової переробки м’яса свиней зросли на 4,4% та склало 208,6 тис. т. Про таку позитивну динаміку зазначають аналітики Асоціації «Свинарі України» з посиланням на дані ДССУ.

Зазначимо, реалізація свиней на забій збільшилася на 5%, а виробництво свинини в Україні зросло на 6%.

«Основний приріст виробництва прийшовся на охолоджені свинячі частини (окости, лопатки, їх відруби та інші елементи), яких цьогоріч випустили на 9,5 тис. т більше ніж за аналогічний період минулого року. Проте зменшення випуску охолоджених свинячих півтуш більш ніж на 4 тис. т (мінус 2,7%) послабило загальний доробок. Дещо компенсувало втрату виробництво замороженої свинини. За рахунок майже трикратного збільшення випуску морожених окостів, лопаток та їх відрубів, а також восьмивідсоткового збільшення випуску інших морожених частин виробництво мороженого м’яса свиней за аналізований період зросло майже на третину (+3,8 тис. т) та склало 15,4 тис. т», – уточнюють в АСУ.

З іншого боку, аналітики відзначають збільшення обсягів залишків свинини на складах:

«Станом на кінець вересня обсяги запасів м’ясопереробних підприємств сягнули 4,5 тис. т, тоді як роком раніше вони були на рівні 2,55 тис. т. Оскільки понад 70% залишків припадали на охолоджене м’ясо свиней, яке має обмежений термін реалізації, тривалого негативного впливу на динаміку закупівельних цін вони не мали. Так, середня ціна на свиней забійних кондицій у вересні 2019-го була на рівні 47,3 грн/кг, що на 2,7% нижче ніж торік. Однак, вже на початку жовтня ціни закупівлі живця реабілітувалися, завдяки чому середня ціна за місяць практично тотожна середній ціні жовтня 2018-го», – йдеться у повідомленні.

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