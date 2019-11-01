Платіжний баланс України зведений в "плюс" на $2,2 мільярда

У вересні платіжний баланс зведений з профіцитом 60 мільйонів доларів.





Платіжний баланс України за січень-вересень 2019 року зведений з профіцитом у розмірі 2,214 мільярда доларів проти 418 мільйонів доларів дефіциту за аналогічний період попереднього року.

Як повідомляється на сайті НБУ, дефіцит поточного рахунку за 9 місяців становить 2,705 мільярда доларів, приплив за фінансовим рахунком - 4,884 мільярда доларів. Зазначається, що у вересні платіжний баланс зведений з профіцитом 60 мільйонів доларів. Платіжний баланс України за 2018 рік четвертий рік поспіль був зведений з профіцитом, який становить 2,877 мільярда доларів, що на 12% більше профіциту за 2017 рік.



