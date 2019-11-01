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Ілон Маск: Tesla створила новий дах, що виробляє струм із сонячної енергії

31 жовтня 2019

Інноваторська компанія Tesla, відома своїми електро автомобілями, зрештою розробила новий дах для будинків, який може акумулювати сонячну енергію и перетворювати її на струм. Про це заявив керівник компанії Ілон Маск.

«Це було досить важко - дах має бути придатний для тривалого використання. Якщо до цього додати електрику, виходить досить складно», - заявив Маск у розмові з пресою у п‘ятницю.

Маск вперше оголосив про цю розробку в 2016 році, але масове виробництво компанія змогла розпочати лише тепер. Це вже третій варіант розробки даху.

На відміну від встановлення сонячних панелей на дах, панелі, які пропонує Маск, і є дахом. Вони можуть вловлювати фотони і перетворювати їх на електроенергію.

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