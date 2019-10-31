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Літвінов: “Зроблю все, щоб відстояти репутацію кожного депутата Ірпінської міськради”

29 жовтня 2019

Сьогодні депутат Ірпінської міської ради прокоментував пост Олексія Зіневича, чітко давши йому зрозуміти, що не дозволить провокувати непорозуміння всередині депутатського корпусу шляхом публікації маніпулятивних меседжів. “RegioNews” дослівно цитує коментар Андрія Літвінова.
 

“Сьогодні скандальновідомий забудовник Лісової Бучі Олексій Зіневич опублікував фото, на якому я за одним столом з Народним депутатом України Олександром Горобцем, з Зіневичем та журналістами телеканалу “Погляд”.

Напередодні сесії Ірпінської міської ради Зіневич таким чином спробував мене дискредитувати перед командою “Нові Обличчя” тим, що я знаходився з Зіневичем за одним столом і за його задумкою це б мало. Напевно, маючи на увазі, що він є токсичним діячем і перебування з ним за одним столом компрометує будь-якого політика. Щодо токсичності Зіневича я згоден.

З цього приводу скажу наступне. Я є відкритою людиною і як депутат Ірпінської міської ради готовий сісти за один стіл з будь-яким жителем Ірпеня та Приірпіння. Навіть із Зіневичем, який є фігурантом антикорупційних кримінальних проваджень та був помічений у тиску на свободу слова через обмеження доступу клієнтів свого провайдера “Бест” до інтернет-видань Ірпеня. Саме через це США скасувало візу Зіневича до цієї країни.

Після того, як відбулася моя зустріч зі скандальновідомим Зіневичем та Народним депутатом України Олександром Горобцем, я проінформував про це керівництво партії “Нові Обличчя”. 

Завданням всіх ЗМІ є неупереджене інформування громадськості про події, які є важливими в суспільному житті. На жаль, Зіневич дискредитує українську журналістику, змушуючи кореспондентів свого телеканалу “Погляд” системно дискредитувати Ірпінь. При цьому вихваляють сусіднє місто, де Зіневич на підставних осіб роздерибанив 1,6 га комунальної землі, обгородивши чотирьохметровим парканом міську вулицю. Це низько та непатріотично по відношенню до ірпінської громади.

Сотні сюжетів з чорним піаром Зіневич випустив про депутатів Ірпінської міської ради. Його схема проста – очорнити депутата, щоб він прийшов до Зіневича і почав через страх наступних сюжетів голосувати в раді так, як потрібно сумнозвісному Зіневичу.

Та депутати Ірпінської міської ради – це монолітна команда, яка за кілька років викорінила корупційні схеми з міста і змінила Ірпінь. Тепер для більшості жителів за честь жити в Ірпені, нашим містом гордяться.

Зі свого боку я зроблю все можливе, щоб відстояти політичну репутацію кожного депутата Ірпінської міської ради, на якого Зіневич вилив тони інформаційного бруду шляхом медійних маніпуляцій.

Щоб жителі міста завжди мали офіційну позицію Ірпінської міської ради, коментуватиму позицію міської влади та максимально доноситиму правдиву інформацію про роботу команди.

Все буде Ірпінь!”, - зазначає Андрій Літвінов.

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