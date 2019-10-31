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Конгрес США цього тижня проведе перше голосування в рамках імпічменту

29 жовтня 2019

Палата представників Конгресу США вже цього четверга може проголосувати за резолюцію, яка б підтвердила дії в рамках процедури імпічменту президента, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела в службі Конгресу.

Про те, що проект резолюції буде представлено вже цього тижня, оголосив голова Комітету з правил Палати представників США Джим Макговерн.

Голосування уможливить проведення відкритих слухань в рамках процедури імпічменту. Проект резолюції також, як очікується, визначить порядок складання "статей імпічменту" – звинувачень, які можуть бути висунути президенту.

Очікується, що на відкритих слуханнях в основному розглядатимуться докази, що підтверджують, або спростовують звинувачення проти президента США Дональда Трампа в тому, що він затримував надання оборонної допомоги Україні на 400 мільйонів доларів, вимагаючи політичних послуг. 

Представляючи рішення про голосування, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі написала у Twitter: "Минуло більше місяця, а республіканці у Вашингтоні все ще не можуть відповісти на просте питання: чи доречно президентові чинити тиск на іноземну країну, щоб зашкодити нашим виборам?"

Білий дім та представники Республіканської партії раніше виступали за те, щоб Палата представників Конгресу США провела голосування перед початком розслідувань. А от демократи, які контролюють більшість в Палаті представників, не поспішали проводити голосування, а зосередились на розслідуваннях, що проводять три комітети Конгресу. В рамках розслідувань комітети за зачиненими дверима заслухали біля десятка свідків.

Голосування усуне причини для адміністрації Трампа, що дозволяли їй не надавати документи та забороняти свідчення, вважають демократи. Так, заплановані на понеділок​ свідчення Чарльза Каппермана, який був заступником Джона Болтона, коли той обіймав посаду радника з питань національної безпеки, не відбулись, бо свідок зажадав від суду роз'яснень, чи має він виконати вимоги повістки, виданої Палатою представників Конгресу США і явитись для дачі свідчень, або він має виконати вказівку Білого дому і утриматись від свідчень. Відмова Каппермана від дачі свідчень стала тим фактором, що мобілізував підтримку конгресменів-демократів для голосування резолюції стосовно імпічменту, повідомляють американські ЗМІ.

"Ми йдемо на цей крок, щоб розвіяти будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа не надавати документи, перешкоджати свідченням, зневажати законно видані повістки, або продовжувати перешкоджати діям Палати представників США", - йдеться в листі Ненсі Пелосі.

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