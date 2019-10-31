Україна вперше експортувала сою в китайську провінцію Цзянсу

Жугаоская митниця днями завершила процедуру огляду імпортованої з України партії соєвих бобів. Це перша партія привезеної в Цзянсу української сої. Про це повідомиляє news.cn.

Згідно з повідомленням, ці нетрансгенні соєві боби були придбані китайською компанією Anhui Fengyuan International Trading Co., Ltd. Дана партія української сої вагою 1031,74 т і вартістю понад 312 млн юанів ($1 – 7,1 юаня) буде доставлена ​​водним шляхом на завод олійножирової продукції м. Хуайань провінція Цзянсу для переробки.

«В даний час уряди Китаю і України виділяють сільське господарство як пріоритетний напрям співпраці в рамках ініціативи “Пояс і шлях”. Як вважають експерти, величезний потенціал китайсько-українського співробітництва лежить в розвитку торгівлі сільськогосподарськими продуктами, такими як нетрансгенние соєві боби, кукурудза і ін», — йдеться в повідомленні.