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Робот, який очищує океан: українські діти - одні з найкращих у робототехніці у світі

29 жовтня 2019

Українська команда стала однією з найкращих на олімпійських іграх FIRST Global Challenge із робототехніки, які пройшли напередодні у Дубаї (ОАЕ).

Національна збірна України виборола 10 місце серед 189 країн. Українські діти побудували робота, який очищує океан від пластику.

Очищали планету 

Темою Олімпіади FIRST Global Challenge було - очищення поверхні океану від пластику та інших матеріалів, які забруднюють довкілля.

Команди виконували місію: за допомогою робота збирали великі та маленькі кульки, які символізують сміття, відвозили їх на спеціальні баржі та закидували на різні рівні вежі залежно від розміру.

Кожна команда зіграла дев'ять матчів у альянсі ще з двома країнами, які кожного разу змінювалися.

Після шести виконаних місій українська збірна вирішила ризикнути і кардинально перебудувала робота.

Акцент зробили на збиранні великих кульок. За три години копіткої праці робот став ефективнішим та стабільнішим, що допомогло українським підліткам набрати більшу кількість балів і суттєво вирватися вперед та ввійти до play-off Олімпіади з робототехніки.

Від України в Олімпіаді з робототехніки взяли участь четверо дітей віком від 15 до 18 років: Олександр Плотницький, Віктор Жерноклеєв, Валентин Рибінський із Харкова та Юлія Шевченко з Києва.

Учасники української збірної ретельно готувалися до олімпіади, тренувалися і брали участь у багатьох змаганнях в Україні, вони навчались у STEM-школі INVENTOR. 

Що це за Олімпіада?

Олімпіада FIRST Global Challenge, на яку їдуть команди з усього світу, пройшла вже втретє. До цього змагання з робототехніки, у яких беруть участь діти віком від 14 до 18 років, проходили у США і Мексиці. 

Темами минулих ігор були альтернативна енергія і порятунок світу від водної кризи.

Мета олімпіади FIRST Global Challenge - збільшити серед дітей знання з математики та інженерії.

Організатори таких Олімпійських ігор вважають, що у майбутньому ці діти стануть науковими лідерами, які вирішуватимуть проблеми планети: від продовольчої безпеки та доступу до чистої води до пошуку кращих лікарських засобів і забезпечення кіберпростору.

Україна вже втретє взяла участь у FIRST Global Challenge. 

У 2018 році українська команда здобула перше місце на олімпіаді з робототехніки WRO-2018 у Таїланді.

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