Шрі-Ланка інвестує $2 млн в просування цейлонського чаю в Україні

Шрі-Ланка вкладе $ 2 млн в глобальну кампанію з популяризації цейлонського чаю в Україні. Про це повідомили представники чайного бюро Шрі-Ланки в рамках прес-конференції «Старт Глобальної кампанії по просуванню цейлонського чаю на українському ринку»

«Основна мета нашої кампанії — підвищити обізнаність українських споживачів, щоб навіть дитина знала, що цейлонський чай має високу якість і приємний смак. Ми інвестуємо в майбутнє, — зазначив директор чайного бюро Німа Міттраратне. — Також ми будемо просувати наших виробників, які власне і будуть нарощувати продажі і збільшувати свій дохід».

Варто відзначити, що імпорт чаю в Україні за останні роки значно скоротився.

«У 2014 році Україна імпортувала 6,4 тис. т чаю, а в 2018 році — 3,3 тис. т. Поясненням цьому зниження купівельної спроможності населення, адже чай не найдешевший, каже консультант чайного бюро Шрі-Ланки з питань проведення Глобальної кампанії Хасіта Де Елвіс. — Але ми бачимо, що ВВП країни починає рости, тому впевнені, що українці, особливо молодь, знову почнуть купувати більше цейлонського чаю».



Джерело: AgroNews