Суд арештував майно та рахунки ТОВ «Орлан-Інвест Груп»

Юридичний відділ Ірпінської міської ради проводить активну роботу по стягненню заборгованості за договорами про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури в місті Ірпінь на загальну суму понад 55 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Ірпінської міської ради.

“Юристами Ірпінської міської ради подано судових позовів по стягненню заборгованості за договорами про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури в місті Ірпінь на загальну суму 55 193 636 гривень. Ірпінська міська рада вже виграла 7 судів на загальну суму 13 мільйонів 733 тисячі гривень. Наразі ці позитивні для бюджету Ірпеня судові рішення знаходяться на стадії виконання рішень суду. Таким чином, до бюджету міста вже найближчим часом, за умови ефективної роботи виконавчої служби, буде сплачено забудовниками понад 13 мільйонів гривень, а в перспективі – ще 41,4 мільйона гривень. Це дозволить додатково наповнити бюджет міста та спрямувати сплачені забудовниками кошти на розвиток освітньої та медичної інфраструктури міста”, - зазначається у повідомленні прес-служби Ірпінської міської ради.

При цьому, забудовники активно намагаються уникати сплати пайової участі та уникнути передбачених законами зобов’язань. Зокрема, найбільший неплатник пайової участі – ТОВ “Орлан-Інвест Груп” намагалася визнати недійсними через суд три договори про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури в місті Ірпінь, втім, програла у всіх трьох судах. З метою уникнення сплати пайової участі, ТОВ «Орлан-Інвест Груп» намагалося оскаржити Положення «Про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в м. Ірпінь». Однак, рішенням апеляційної інстанції було визнано Положення таким, що відповідає діючому законодавству.

Разом з тим, Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного господарського суду зобов’язав ТОВ “Орлан-Інвест Груп” (рішення набрало законної сили 18.10.2019 р) сплатити до бюджету Ірпеня 1 мільйон 759 тисяч гривень. На підставі виконавчого провадження на майно та грошові кошти боржника (ТОВ “Орлан-Інвест Груп”) накладено арешт.

Ірпінська міська рада звертається до забудовників міста з проханням ведення добросовісної підприємницької діяльності та вимогою невідкладної сплати заборгованості за договорами про залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури з метою уникнення арештів майна та грошових коштів, що може призвести до невиконання зобов’язань забудовників перед інвесторами.