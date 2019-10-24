Найдавнішу перлину в світі виявили поблизу Абу-Дабі

Найстарішу у світі натуральну перлину виявили біля Абу-Дабі, столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Перлину, вік якої 8 000 років, знайшли під час розкопок на острові Марава, де також виявили найдавнішу споруду на території країни.

Місцеві чиновники вважають, що це відкриття підтверджує наявність торгівлі перлинами в регіоні ще з часів неоліту.

Перлину покажуть публіці вже наприкінці цього місяця в музеї Лувр Абу-Дабі.

Археологи використали метод радіовуглецевого датування і визначили, що перлина датується 5800 - 5600 роками до н.е. Експерти вважають, що їх в той час носили як ювелірні прикраси і використовували у торгівлі з Месопотамією - стародавнім Іраком - для обміну на кераміку та інші товари.

Розкопки на острові Марава, які фокусувалися на численних зруйнованих кам'яних спорудах, також виявили давню кераміку, намистини з черепашнику та каменю, а також крем'яні наконечники стріл.

"Перлину Абу-Дабі", як її вже назвали, покажуть в рамках експозиції Лувру Абу-Дабі "10 000 років розкоші", що відкриється 30 жовтня.