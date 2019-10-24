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Система управління E-Control для мобільних платформ дає змогу відкалібрувати вашу сівалку

23 жовтня 2019

Новий Väderstad E-Control для мобільних платформ робить калібрування висіву вашої зернової сівалки або сівалки точного висіву ще легшим, ніж раніше. Завантаживши додаток E-Control, аграрій може калібрувати сівалки виробництва компанії Väderstad лише за допомогою смартфона.

З 2013 року компанія Väderstad запровадила бездротове управління сівалкою за допомогою E-Control на базі I-Pad. Väderstad E-Control як мобільний додаток для смартфонів є наступним кроком в еволюції бездротового управління, що повністю сфокусоване на легкості використання та мобільності.

«Väderstad E-Control Mobile (для сматфонів) дає змогу операторові калібрувати зернову сівалку або сівалку точного висіву, лиш взявши до рук свій смартфон. Ясна річ, таке оновлення системи управління сівалкою робить калібрування простішим і швидшим, що допоможе досягти найкращих показників», — каже Маттіас Ховнерт, старший віце-президент із продажу та маркетингу компанії Väderstad.

Оскільки смартфон має бездротове підключення до сівалки Väderstad, аграрій може вільно пересуватися під час калібрування, тим самим отримуючи перевагу від повної гнучкості та мобільності управління сівалкою.

«Väderstad E-Control Mobile — надзвичайно зручне рішення, що дає можливість аграрієві виконувати калібрування зернової сівалки або сівалки точного висіву безпосередньо біля дозувального пристрою, — коментує Маттіас Ховнерт із Väderstad і додає: Коли аграрій переходить виконувати сівбу з одного поля до іншого або змінює вид висівного матеріалу на насіння іншої культури, Väderstad E-Control Mobile заощадить йому цінний робочий час. Це буде особливо важливо в напружений період сезону в господарстві або за потреби частих переїздів із поля в поле».

Коли аграрій завантажив безкоштовний додаток Väderstad E-Control Mobile на свій смартфон, він може підключити останній до захищеної бездротової мережі машини Väderstad. Väderstad E-Control Mobile підключається як «гість» до мережі, тоді як планшет iPad, як і раніше, є головним пристроєм для управління.

Väderstad E-Control Mobile буде представлений на Міжнародній виставці «Aгрітехніка 2019» і буде доступний на ринку протягом 2020 року.

Джерело: AgroNews

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