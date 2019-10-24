ЄС створив цільову групу, яка займатиметься Brexit і майбутніми відносинами з Британією

UKTF очолить головний перемовник Єврокомісії у питанні Brexit Мішель Барньє.



ЄС створив Цільову групу з питань відносин зі Сполученим королівством. Вона буде завершувати переговори щодо Brexit та подальшими відносинами з Великобританією. Групу створили у складі Гендиректорату Єврокомісії.

Крім того, група також відповідатиме за підготовку до «жорсткого» виходу Британії з ЄС. Керуватиме групою президент Єврокомісії у тісній співпраці з Генеральним секретаріатом і всіма відповідними службами. UKTF очолить головний перемовник Єврокомісії у питанні Brexit Мішель Барньє. Рішення про її створення набере чинності 16 листопада, незалежно від того, чи відбудеться Brexit 31 жовтня.

Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони й уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Джерело: Радіо "Свобода"