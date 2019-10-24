24.10.2019, Четверг, 10:33

USD 24.9000

RUB 0.3820

EUR 27.7000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

10:18

Суд арештував майно та рахунки ТОВ «Орлан-Інвест Груп»

10:14

Найдавнішу перлину в світі виявили поблизу Абу-Дабі

10:03

Система управління E-Control для мобільних платформ дає змогу відкалібрувати вашу сівалку

09:59

ЄС створив цільову групу, яка займатиметься Brexit і майбутніми відносинами з Британією

09:48

У Держстаті озвучили чисельність населення України

18:04

Депутатку "Слуги народу" консультує фігурант справи про хабарництво

11:00

В Україну буде імпортовано 20 тис тонн сирів
Всі новини »

публікації »

Яку модель сільського господарства вибудовує уряд реформаторів?
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

ЄС створив цільову групу, яка займатиметься Brexit і майбутніми відносинами з Британією

23 жовтня 2019

UKTF очолить головний перемовник Єврокомісії у питанні Brexit Мішель Барньє.
 

ЄС створив Цільову групу з питань відносин зі Сполученим королівством. Вона буде завершувати переговори щодо Brexit та подальшими відносинами з Великобританією. Групу створили у складі Гендиректорату Єврокомісії.

Крім того, група також відповідатиме за підготовку до «жорсткого» виходу Британії з ЄС. Керуватиме групою президент Єврокомісії у тісній співпраці з Генеральним секретаріатом і всіма відповідними службами. UKTF очолить головний перемовник Єврокомісії у питанні Brexit Мішель Барньє. Рішення про її створення набере чинності 16 листопада, незалежно від того, чи відбудеться Brexit 31 жовтня.
Британія та Європейський Союз домовилися про "велику" нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони й уникнути "жорсткого" кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.
Зазначимо, що у вересні депутати британського парламенту ухвалили закон, який блокує вихід країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем 31 жовтня і змушує прем’єра просити про нове відтермінування Brexit.

Джерело: Радіо "Свобода"

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).