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У Держстаті озвучили чисельність населення України

23 жовтня 2019

Кількість населення України за січень-серпень 2019 року зменшилась на 177 тис. осіб порівняно з груднем 2018 року й на 1 вересня становила 41 млн 976 тис. осіб, повідомила Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в січні-серпні 2019 року народилось 207,5 тис. дітей, в той час як у січні-серпні 2018 року цей показник становив 226,5 тис.

За перші вісім місяців поточного року було зафіксовано природне зменшення населення – 394,6 тис. осіб, тоді як за аналогічний період минулого року природне зменшення становило 389,6 тис. осіб.

При цьому кількість тих, хто приїхав до країни, перевищила кількість тих, хто виїхав із країни на 10 тис. 34 осіб, за січень-серпень 2018 року цей показник становив 10 тис. 678 осіб. Крім того, зазначається істотне перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих – 53 новонароджених.

Дані щодо розрахунку кількості населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Дані щодо природного та міграційного руху населення сформовано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

До слова, кількість населення в Україні на 1 серпня 2019 року становила 41 млн 99 тис. осіб. За даними Держстату, за 2018 рік кількість населення в Україні зменшилась на понад 200 тис. осіб. Навесні 2014 року, після анексії Криму та формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв’язку з початком активних бойових дій у регіоні, кількість населення України було істотно скориговано й зменшено до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Згідно з прогнозом Інституту демографії соціальних досліджень НАНУ, населення України до 2030 року скоротиться на 6,8% – до 39,5 млн осіб, при цьому частка працездатного населення знизиться на 12% – до 24 млн, основною причиною є відтік працездатного населення за кордон. 

Джерело: УНІАН

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