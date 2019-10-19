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Депутатку "Слуги народу" консультує фігурант справи про хабарництво

18 жовтня 2019

До списку помічників-консультантів запорізької обраниці від партії "Слуга народу" Юлії Яцик потрапив її бізнес-партнер та адвокат Микола Духонченко. 

Громадські активісти зазначають, що наразі він допомагає народній депутатці за трудовим договором, отримуючи за це гроші з бюджету. Раніше Духонченко був слідчим, якого 2015 року затримали за хабарництво. Суд першої інстанції визнав його винним у вимаганні хабаря за замовчування інформації про поширення наркотиків.

Зокрема, видання "Наші гроші. Запоріжжя" повідомляли, що Жовтневий районний суд вироком від 4 лютого 2019 року визнав винним колишнього співробітника Василівського районного відділення міліції в отриманні 2015 року 300 доларів і 5 тисяч гривень хабаря за нерозслідування справи про збут наркотиків.

Мова йшла про Миколу Духонченка, який, згідно з матеріалами справи, тоді працював заступником начальника слідчого відділення Василівського районного відділення ГУ МВС України в Запорізькій області й розслідував одне з проваджень.

Під час розслідування він дізнався про збут однією з осіб метамфетаміну, але не повідомив про цей злочин. Натомість став вимагати хабар за невнесення цієї інформації до реєстру досудових розслідувань.

Духонченко подав апеляцію до Запорізького апеляційного суду на початку березня 2019 року, і наразі в цій справі тривають судові процеси. 

Помічник депутатки прокоментував "Чесно", що для нього вирок першої інстанції став несподіванкою, і назвав кримінальну справу безпідставною. 

Яцик пояснила вона, що впевнена в його невинуватості і як адвокатка була від початку його захисницею в цій справі.

Духонченко є бізнес-партнером Юлії Яцик: нещодавно він став власником її адвокатського бюро.

Джерело:"Чесно"

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