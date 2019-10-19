Нова «порція» озеленення в Ірпені: на Соборній висадили майже 30 дерев

Учора на вулиці Соборній в Ірпені провели акцію озеленення і біля будинку №1/4, висадили ще майже 30 дерев. Про це повідомило інформагентство ITV.

Цю акцію очолив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

Саджати дерева прийшли депутати міської ради, керівник управління освіти і науки Олег Білорус із десантом учнівської молоді, очільники і працівники комунальних підприємств міста та рятувальники. Як відомо, Ірпінська міська рада та партія «Нові обличчя» розпочали масштабне озеленення Ірпеня і посадили більше сотні дерев і кущів у парку Незнайка та на вулиці Ярославській. 11 жовтня на Соборній (на ділянці від вул. Гагаріна до вул. Пушкінської) висадили 25 лип. Також, за словами Олександра Маркушина, найближчим часом нові зелені насадження мають з’явитися на вулиці Заріфи Алієвої.