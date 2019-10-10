Суд визнав незаконним тиск прокуратури на ЖК «Центральний»

Рішенням Апеляційного суду Київської області було скасовано намагання Ірпінського відділу Києво-Святошинської прокуратури арештувати земельну ділянку та об’єкт будівництва, де проводить свої роботи місцеве будівельне підприємство ПП “Сфера-2012”.Суд визнав подання прокуратури незаконним та безпідставним.

Рішенням Апеляційного суду Київської області було скасовано намагання Ірпінського відділу Києво-Святошинської прокуратури арештувати земельну ділянку та об’єкт будівництва, де проводить свої роботи місцеве будівельне підприємство ПП “Сфера-2012”.Суд визнав подання прокуратури незаконним та безпідставним.

ПП «Сфера-2012» будує в Ірпені на вулиці Соборна в Ірпені під найбільш елітним брендом на будівельному ринку Ірпеня та Приірпіння - ЖК «Центральний».

Для будівництва підприємство має всі законні підстави - вчасно сплачує до бюджету громади орендну плату, має всі необхідні дозволи на будівництво. Відповідно, дії прокуратури, яка протизаконно намагається перешкодити веденню будівництва, є намаганням перешкодити веденню господарської діяльності. Ці дії прокуратури вже підпадають під статтю Кримінального кодексу України.

Як повідомив очільник компанії-забудовника Олександр Пікулик, за поданням прокуратури, раніше суддя Ірпінського суду наклав арешт на земельну ділянку на вулиці Соборній в Ірпеніс тим самим заблокувавши процес будівництва.

«Прокуратура Ірпеня, виконуючи вказівки Києво-Святошинської прокуратури, робила все для перешкоджання законній господарській діяльності. Компанія, в свою чергу, понесла вагомі фінансові та репутаційні втрати. І все це за незрозумілими звинуваченнями правохоронців, незаконність дій яких була підтверджена судом», - наголосив керівник компанії-забудовника.

Як повідомляють у підприємстві, ухвалою Апеляційного суду Київської області, яка вступила в силу 30-го вересня, прокурору м. Ірпінь було повністю відмовлено в накладенні арешту та забороні користування земельною ділянкою.

«Повністю відмовлено в задоволенні клопотання прокуратури про арешт на об`єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку, що розташована за адресою вул. Соборна, місто Ірпінь Київської області, загальною площею 0,5805 га. з мотивів безпідставності та незаконності такого