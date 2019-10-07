“Протест із присмаком шантажу”: кому вигідно протистояти забудовам

Будівельний ринок – щедрий грунт для створення штучних протистоянь та пошуку вигоди серед сучасних авантюристів та любителів наживи.



В той час, коли суспільство вимагає від влади будувати, знаходяться окремі діячі, а то й цілі організації, які заробляють тим, що ефективно протидіють процесу будівництва та якісної урбанізації населених пунктів, які вже давно переросли рівень провінції. Досить цікаве дослідження цієї проблеми провели журналісти всеукраїнського профільного видання “Property Times”.



2019 рік став для України епохальним. Вибори, зміна політичних еліт і політичної кон’юнктури позначилися на будівельному ринку. Зміна влади оголила, здавалося б, дещо призабуту останнім часом проблему будівельної галузі – масові атаки так званих активістів та зацікавлених осіб, які блокують роботу забудовників.



Проблема для ринку не нова, її ноги ростуть з 90-х. Адвокат та старший партнер ЮФ ТОTUM Юрій Хапко переконаний, що ця проблема не назріла для українського ринку тільки зараз. Насправді такі атаки на будмайданчики тривають вже дуже давно. У публічній площині про це девелопери заговорили тільки зараз, тому що процес став повальним і практично немає об’єктів, вихід яких не супроводжувався б діями активістів.



Пік активності спраглих заробити на будівництвах завжди припадав на зміну влади. Так було в 2005-му році, в 2014-2015 рр., те ж саме, особливо в столичних регіонах, спостерігається й зараз. З’являються різного роду «хитачі», які намагаються зловити рибу в каламутній воді.



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За даними опитування про корупцію в будівельній сфері URE Club, 80% київських забудовників називають ДАБІ – головним джерелом корупції в галузі. Система відкатів все ще живе і поставлена на потік, причому на всіх рівнях – місцевому і державному. Цим цілком користуються вимагачі.



«На війні всі засоби хороші»



Показово, що для своїх цілей псевдо-активісти обирають девелоперів, які прагнуть грати чесно за правилами, у яких є всі дозвільні документи і право будувати на ділянці. Своїми діями «протестувальники» штучним шляхом створюють навколо ЖК галас, мета якого – фінансова нажива і/або політичний і особистий піар.



Схеми роботи таких осіб настільки різні, що на часі випускати повчальний посібник. У 2014-2015 роках на хвилі патріотизму постійним добре відпрацьованим сценарієм була участь «бійців АТО». Чоловіки у військовій формі частіше за все не мали нічого спільного з антитерористичною операцією. До цього виїжджали на «патріотах району», яким начебто «за державу образливо», і щоб ця образа пройшла, вони виставляли конкретний прайс забудовнику. Зараз найчастіше до подібного роду конфліктів підключаються радикальні і громадські організації, окремі представники політичних сил, спортивні юнаки міцної статури, все ті ж активісти району. Як правило, покривають все це ширмою з місцевих жителів, які можуть бути як обізнані про реальні цілі пікетів і акцій (легкі гроші), так і накручені ззовні недостовірною інформацією і фейками.



- Під будмайданчик на самому початку будівництва привозять бабусь або тітушок, які блокують будівельний процес. Перекривають в’їзд будівельної техніки, влаштовують мітинги, намагаються увірватися на територію. Законність будівництва при цьому нікого не хвилює – такі «гості» зазвичай прикриваються думкою якоїсь умовної громадськості або, наприклад, місцевими жителями, яких просто обманюють», – впевнений прес-секретар будівельної корпорації «Укрбуд» Гліб Шемовнев.



Радикали і затяті громадські поборники можуть застосовувати силу, але найчастіше їх зона відповідальності – пікети, галас, гучні безпідставні звинувачення в тому, що забудовник «спотворить район», «позбавить» їхніх дітей місць в дитячих садках, перекриє проїзд.



- Професійні вимагачі, як правило, добре обізнані в ситуації навколо ділянки. Заздалегідь готуються заяви на кшталт «будують у зеленій зоні», «через будівництво настане транспортний колапс», «знищують зелені насадження», «від будівництва може зруйнуватись будинок поблизу», –розповідає девелопер ЖК «Центральний» Олександр Пікулик. – Цих хлопців абсолютно не цікавить те, що звинувачення цілком безпідставні, а забудовник навпаки намагається потоваришувати з містом, створюючи нові суспільні простори.



Місцеві жителі, якими зазвичай прикривають подібні акції, бувають двох видів – справжні і фіктивні. Перші можуть мати свої інтереси, як, наприклад, захист незаконно присвоєної землі під парковку на Русанівці, так і бути абсолютно дезінформовані щодо реальних планів забудовника і накручені збоку або ж також заробляти на цьому. Про фіктивних говорити особливо і не потрібно: це люди, які звикли таким чином заробляти. За годину на майданчику вони можуть отримати від 300 до 1000 гривень залежно від ступеня їх участі у виставі.



Ще одна категорія – депутатський корпус, помічений в подібних історіях. Як правило, це виконавці чиїхось політичних доручень або ті, хто відстоюють бізнес-інтереси.



- Зазвичай в їх завдання входить депутатський запит в різні відомства: в ДАБІ, в земельну комісію, поліцію, таким чином рейдери блокують будівництво, – пояснюєгендиректор компанії НЕСТ Олексій Полетуха.



Як правило, професійні мітингувальники і псевдо-активісти добре організовані і юридично підковані, вони відмінно пишуть скарги, запити та налаштовують місцевих.



За словами генерального директора Daytona Development Дмитра Паланчука, місцевим жителям розповідають страшилки про забудовника, виставляючи його винятково в негативному світлі, створюється така собі видимість протистояння забудовника і громадськості.



Претензії з шістьма нулями



Зазвичай такі акції використовують для розігріву, перш ніж до девелопера відправляють «гінця». Той пропонує за певну суму або певну кількість квартир в будинку позбутися всіх проблем раз і назавжди. Якщо забудовник відмовляється, протести розпалюються з новою силою.



- Утім, якщо проявити принциповість, то рано чи пізно демонстративні «протести» припиняться – масовку псевдо-активістам доводиться фінансувати відразу, а витрачати надто багато, якщо забудовник відмовляється йти на «договорняки», ніхто не буде, – переконаний Гліб Шемовнев із «Укрбуд».



Цифри, які вимагають від забудовників зацікавлені особи, досить різні. Учасники ринку називають суми від $20 000 до $200 000 і навіть значно більше.



- Щоб залишити в спокої девелоперів і залагодити штучно інспірований конфлікт, активісти вимагають близько 1-2% в квадратних метрах. Зіставивши цифри з вартістю житла в столиці, ви побачите колосальні суми за об’єкт, від $1 до $2 млн, – розповідає комерційний директор компанії «Інтеграл-Буд» Анна Лаєвська.



Що робити?



У ситуації із замовними пікетами та рейдерськими атаками страждає не тільки забудовник, а й кінцевий споживач. Адже в результаті це позначається на собівартості. Забудовник в таких випадках, крім репутаційних втрат, несе і фінансові. Навіть якщо він не підігрує вимагачам, простої на майданчику кожен день виливаються в кругленьку суму.



- Якщо у забудовника всі документи оформлені, то держава повинна захищати його права та інтереси. Якщо у активістів є питання до забудовника, а у нього на руках оформлена належним чином дозвільна документація, то відповіді містяться в Департаменті архітектури, в ДАБІ, в Департаменті земельних ресурсів або інших органах, які погоджують проектну документацію. Питання до них, а не до забудовника. Якщо документи узгоджені, дайте можливість девелоперу спокійно робити свою справу, – вважає Олексій Полетуха із НЕСТ.



Щоб вирішити питання з псевдо-активістами і банальним рекетом, на думку гравців ринку, важливо бути над сутичкою і чітко діяти за законом. Закривати очі на факти вимагання, посадову недбалість перевіряючих органів або відкуповуватися не варто. Діяти потрібно відкрито і з позиції права.



- Яким би успішним та законним не був би проект, авантюристи та «будівельні рекетири» завжди знайдуть можливість «присмоктатися» до процесу. Проте якщо йти у них на поводу – це може спровокувати справжній «ефект метелика» в подальшому. Тож, варто не опускатися до рівня шантажистів, а активно протидіяти їм в законній площині. Рецепт успіху один – пам’ятати, що ти несеш відповідальність в першу чергу перед людьми, які довірили тобі свої майбутні домівки, а не перед шантажистами та рекетирами, - переконаний Олександр Пікулик з ЖК «Центральний».

