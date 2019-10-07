5 лайфхаків від забудовника: Олександр Пікулик розповів, як вдало придбати квартиру

Квартирне питання — досить болюча тема, але за однієї умови, якщо вирішувати його без попередньої підготовки. Як обрати квартиру своєї мрії, щоб раз і на все життя? Як вкласти кошти у надійну інвестицію, а не пустити їх на вітер та на що при виборі житла варто звертати увагу у першу чергу? Олександр Пікулик девелопер ЖК «Центральний» відповідає на найпопулярніші запитання покупців.

1. Де краще купувати квартиру: в новобудові чи на вторинному ринку?

Це досить індивідуально. Звичайно, як перший, так і другий варіант має свої переваги та недоліки. Якщо при виборі житла для вас важливо: використання сучасних технологій і комунікацій, розвинена зовнішня та внутрішня інфраструктура, більш вдале планування, зручне паркування та нижча вартість, то зупиняйтеся на новобудові.

2. На що найперше слід звертати увагу, купуючи квартиру в новобудові?

Безумовно на репутацію забудовника. Якщо це компанія, яка за роки своєї роботи на ринку зарекомендувала себе як надійний забудовник, реалізує усі свої проекти в зазначені терміни, і вони вам до душі, тоді можете сміливо вкладати кошти в таке житло.

3. Яку найгрубішу помилку можуть скоїти покупці при придбанні житла?

Я можу зараз когось здивувати, але, на мою думку, це не прочитати перед купівлею договір. Досить часто люди звинувачують забудовника в якихось смертних гріхах, а коли починаються розбиратися у питанні виявляється, що усі пункти були прописані у договорі. Тому щоб убезпечити себе від стресу, краще перечитати договір, можливо, навіть двічі.

4. Коли придбати квартиру найвигідніше по вартості?

З точки зору бюджетності придбання житла — квартиру краще за все купувати на етапі риття котловану. Втім, низька вартість на цьому етапі може бути пов’язана з ризиками, на які йде покупець: будівництво може призупинитися, а введення в експлуатацію може затягнутися. Але економія при купівлі квартири на стадії котловану становить близько половини від фінальної вартості за квадратний метр, що досить часто перевищує ризики та побоювання інвесторів.

5. Який житловий комплекс в Ірпіні ви можете сміливо порадили покупцям?

Звісно, ЖК «Центральний». Це нові 1–2–3-х кімнатні квартири у будинку, де хочеться прокидатися і куди приємно повертатися. Комплекс оточений трьома міськими парками та має прекрасну облаштовану територію з парковкою, яка охороняється та дитячим майданчиком. ЖК «Центральний» розташований у зеленій екологічно чистій місцевості. Тут не лише чисте та свіже повітря, але й мальовничі види. А ще: вигідні умови купівлі від забудовника, розвинута інфраструктура, прекрасне місце розташування неподалік від Києва та безпечна територія.