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Facebook почав приховувати лайки

30 вересня 2019

Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.

Пілотний проєкт запускається у п'ятницю, 27 вересня. Частина австралійських користувачів не зможе бачити лайки та інші реакції під чужими дописами.

При цьому лічильник лайків під власними дописами й надалі буде залишатися видимим, кажуть представники соцмережі.Аналогічні заходи Facebook уже запроваджує у фотосервісі Instagram - з липня функцію активували одразу у кількох країнах.

У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить "знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж".

"Йдеться про те, щоб прибрати цей показник з рівняння - це дозволить людям зосередитися на якості контенту, який вони оприлюднюють, і не думати про реакцію, яку це викличе", - каже представниця компанії Міа Гарлік.

Вона додала, що це рішення стало наслідком співпраці з експертами з питань психічного здоров'я.

Деякі дослідження показали, що тиск популярності у соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.

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