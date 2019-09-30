В Атлантичному океані зникло судно з українцями

В Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно Bourbon Rhode.

За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України."Пошукова операція триває, її проводить морська служба порятунку Форт-де-Франса (Франція)", - повідомив BBC News Україна заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, український консул у Франції встановив зв'язок з офісом компанії судновласника.

За даними джерел BBC News Україна, на борту судна може бути біля 10 громадян України, але поки цю інформацію офіційно не підтвердили.