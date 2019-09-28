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Стало відомо, як зміниться функціонування державних кадастрів

27 вересня 2019

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів робочу нараду щодо функціонування державних кадастрів, повідомляє Урядовий портал.

«Україна вже витратила десятки мільйонів доларів на розробку різних кадастрів. Грошей нема. Кадастрів нормальних теж», – заявив Голова Уряду.

Він зазначив, що вся інформація має бути професійно зібрана, відтворена і оцифрована. Кожен українець повинен мати доступ до цих даних.

«Даю всім тиждень. За цей час зрозумійте повну картину всього, що у вас відбувається, і наведіть лад», – наголосив Голова Уряду та поставив завдання невідкладно розпочати розробку єдиної інтегрованої системи державних кадастрів, яка буде містити достовірну інформацію про природні ресурси країни та буде доступною громадянам.

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