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Саудівська Аравія відкриє двері для туристів з деяких країн

27 вересня 2019

Саудівська Аравія відкриє свої двері для іноземних туристів. Цей крок - частина програми з диверсифікації економіки і зменшення залежності країни від видобутку нафти.

Очікується, що вже найближчим часом Саудівська Аравія почне видавати туристичні візи жителям 49 країн, зокрема і України.

В уряді країни це вже назвали "історичним кроком". До цього часу Саудівська Аравія вважалася однією з найзакритіших країн світу - відвідати її іноземцям було дуже непросто.

Як правило, громадянам іноземних держав візи видавалися в разі, якщо йдеться про паломників, бізнесменів, або людей, які працюватимуть в країні на постійній основі.Саудівська Аравія сподівається залучити в туристичну індустрію іноземні інвестиції і розраховує, що вже до 2030 року цей сектор економіки приноситиме їй до 10% ВВП.

"Відвідувачі будуть здивовані скарбами, якими ми маємо поділитися - п'ять об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яскрава культура і природа, що захоплює", - заявив міністр туризму Ахмад аль-Хатіб.

Влада обіцяє, що жінки з інших країн, які приїздитимуть до Саудівської Аравії, не повинні будуть носити традиційний арабський одяг, що вкриває все тіло, але все одно - їх проситимуть одягатися "скромно".

Також не буде жодних обмежень для жінок, які відвідуватимуть країну без супроводу чоловіків.

"У нас є культура. Ми віримо, що наші друзі і гості поважатимуть її", - сказав Ахмад аль-Хатіб.

Очікується, що більш детальна інформація щодо правил відвідування і списку країн, громадянам яких видаватимуть туристичні візи, буде оприлюднена у найближчі дні.

Тим часом голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк вже заявив, що Україна є у цьому списку.

"Влада Саудівської Аравії революційно спростила процес отримання візи. Відтепер по прибуттю в країну можна отримати електронну візу, яка дозволить перебувати на території країни з туристичною метою до 90 днів. Нововведення почне діяти уже 28 вересня!", - написав Соколюк у своєму фейсбуці.

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