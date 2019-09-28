У бібліотеку Кембриджа повернули книгу із запізненням на 60 років

У бібліотеку Кембриджського університету повернули книгу, яку взяли звідти ще 60 років тому.

Видання, про яке йде мова, називається "Культури і суспільства Африки". Керівництво закладу вже заявило, що не стягуватиме штраф за пізнє повернення книги.

В разі, якби штраф все-таки стягнули, то він склав би майже 5 800 доларів - по 1,85 долалара за кожен тиждень, який не поверталася книга.В офіційному твіттері бібліотеки на повернення видання відреагували повідомленням "Краще пізно, ніж ніколи".

"Мабуть, це чудова книга? Чи читач, який читає дуже повільно", - додають закладі.

Прес-секретар бібліотеки заявив, що лишається невідомим, чому книгу так довго не повертали, і чи сталося це випадково або навмисно.

У базі даних видання впродовж багатьох років значилося як втрачене.