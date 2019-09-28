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Льодовик на горі Монблан може зійти в будь-який момент

26 вересня 2019

З італійської сторони гори Монблан може зійти частина льодовика. Італійська влада перекриває дороги і стверджує, що причиною є глобальне потепління.

За словами місцевих чиновників, близько 250 000 кубометрів льоду можуть відколотися від льодовика Планпанс'є на масиві Гранд-Жорас.

Мер міста Курмайор, що знаходиться поблизу льодовика, заявив, що причиною є глобальне потепління.

Виступаючи в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав сходження льодовика попередженням для всього світу.

"Це попередження, перед обличчям якого ми не можемо бути байдужими і залишатися в омані, що воно не стосується мене, вас, що це далеко від нас у часі і просторі", - наголосив Конте.

"Навпаки, воно має пробудити і мобілізувати всіх нас", - зазначив він.Монблан - найвища гора Західної Європи. Масив складається з одинадцяти вершин, що перевищують 4 000 метрів.

У четвер мер Курмайора Стефано Мізероччі розпорядився перекрити дороги в італійській частині долини Валь Ферре.

Рішення ухвалили після того, як експерти повідомили про сходження льодовика зі швидкістю 50-60 сантиметрів в день.

За словами мера, жителям і туристам ніщо не загрожує. Але з обережності він розпорядився евакуювати людей з гірських будиночків.

Зміни в екосистемі гори "пов'язані з кліматичними змінами", повідомив Мізероччі італійським журналістам.

Точний час сходження льодовика передбачити неможливо, вважають експерти з уряду автономної області Валле-д'Аоста і фонду Montagna Sicura ("Безпечна гора").

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