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Тіло студента два місяці лежало в гуртожитку, його знайшли через сморід

26 вересня 2019

Тіло студента було знайдено в новозеландському університеті через два місяці після його смерті.

Останки виявили в Кентерберійському університеті в місті Крайстчерч, після того, як інші жителі відчули запах, що виходив з його кімнати.

Ім'я жертви не назвали. Місцеві ЗМІ повідомили, що через тривале перебування тіла в кімнаті для його ідентифікації була потрібна спеціальна поліцейська група, що спеціалізується на виявленні жертв катастроф.

Причина смерті залишається незрозумілою.В університеті заявили, що шоковані смертю студента-першокурсника та "не можуть уявити, як могло таке статися".

Справу вже розслідують.

Міністр освіти Нової Зеландії Кріс Гіпкінс заявив, що "очікує на ретельне розслідування цього інциденту".

Адже не зрозуміло, чому ніхто не цікавився цим студентом, йому не надавалася душпастирська допомога.

"Якщо ви проживаєте в гуртожитку, платите за це гроші, то мова має йти не лише про дах над головою, а й про душпастирську допомогу. Я думаю, що явно цієї допомоги не було", - сказав міністр.

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