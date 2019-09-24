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Британія влаштує найбільшу "евакуацію" туристів

24 вересня 2019

Найстаріша у світі туристична компанія Thomas Cook, заснована ще 178 років тому, припинила роботу. Усі тури і рейси оператора скасовані.

Це призведе до наймасштабнішої в історії "евакуації" британських туристів в історії. Через крах Thomas Cook проблеми із поверненням до Британії виникли у 150 тисяч людей.

Thomas Cook давно переживала фінансові труднощі і останнім часом вела переговори про реструктуризацію боргів.

"Попри значні зусилля, ці обговорення не призвели до підписання угоди між компанією і новими кредиторами. Компанія дійшла висновку, що у неї немає іншого вибору, окрім як негайно розпочати процес ліквідації", - йдеться у заяві Thomas Cook.Глава Thomas Cook Пітер Фанкхаузер каже, що дуже шкодує, що під час переговорів так і не вдалося досягти позитивного результату. Він вибачився перед мільйонами клієнтів, тисячами працівників і партнерів компанії.

"Це дуже сумний день для компанії, яка стала піонером пакетного відпочинку і зробила можливим подорожі для мільйонів людей", - додає Фанкхаузер.

Наразі на відпочинку в різних країнах перебувають близько 600 тисяч людей, які скористалися послугами Thomas Cook, близько 150 тисяч із них - громадяни Великої Британії. Їх поверненням займатиметься британське Управління цивільної авіації.

Міністр транспорту Грант Шарпс вже заявив, що це - найбільша в історії країни операція з повернення громадян у мирний час. За планами, клієнтів з Великої Британії повернуть у період з 23 вересня до 6 жовтня.

Thomas Cook - один із найвідоміших туристичних брендів у світі. Компанію засновано у 1841 році, вона вважається найстарішою фірмою у сфері туристичних послуг.

На сайті Thomas Cook йдеться, що вона щороку обслуговувала близько 22 мільйонів туристів на рік, а в її власності перебувають 200 готелів і 105 літаків.

Компанія пов'язувала свої фінансові труднощі з великою кількістю факторів - зокрема, із брекзитом, неспокійною ситуацією у місцях відпочинку, а також сильною конкуренцією з боку онлайн-турагенцій.

Окрім того, пояснювали в Thomas Cook, чимало туристів останніми роками віддають перевагу самостійному плануванню подорожей і взагалі не користуються послугами турфірм.

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