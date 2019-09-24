Чоловік потонув під час освідчення під водою

Американець потонув, коли освідчувався своїй дівчині під водою під час відпустки у Танзанії.

Стівен Вебер та його дівчина Кенеша Антуан зупинилися у підводному номері готелю The Manta Resort, розташованому біля острова Пемба.

На кадрах видно, як пан Вебер пірнає під воду, щоб попросити пані Антуан з ним одружитися.У відео, яке його дівчина знімала зсередини номера, пан Вебер притискає написану від руки записку до вікна номеру.

Пані Антуан, яка підтвердила смерть коханого у своєму Facebook, заявила, що "так і не виринула на поверхню з тих глибин".

У готелі The Manta Resort розповіли BBC, що пан Вебер трагічно потонув під час фрідайвінгу біля підводного номеру у четвер вдень.Директор готелю Метью Саус заявив, що "усі до глибини душі приголомшені" смертю пана Вебера.

Пан Вебер та пані Антуан забронювали чотири ночі у підводному номері готелю, який знаходиться приблизно за 250 м від берега.

Номер, який коштує 1700 доларів за ніч, розташований на глибині 10 метрів.

На третій день їхнього перебування пан Вебер, мешканець міста Батон-Руж, штат Луїзіана, занурився під воду, щоб освідчитися коханій.Пані Антуан спостерігала зсередини номеру, як він, одягнений в окуляри і ласти, притискає записку до вікна їхнього номеру.

У записці йшлося: "Я не можу затримати дихання достатньо довго, щоб сказати тобі про все, що я у тобі люблю. Але ... все, що я у тобі люблю, я люблю все сильніше з кожним днем!"

Потім у відео видно, як пан Вебер перевертає аркуш паперу, щоб показати освідчення, дістає з шортів обручку і упливає з поля зору.Пан Саус сказав BBC, що його співробітники відреагували на "проблему у воді", але коли вони прибули на місце, вже "абсолютно нічого не можна було зробити".

У своєму дописі на Facebook пані Антуан сказала, що пан Вебер так і не почув її відповіді на пропозицію, яка була б "мільйон разів так".

"Ми так і не змогли відсвяткувати початок решти свого життя разом, бо найкращий день нашого життя перетворився на найгірший, найжорстокішу витівку долі, яку лише можна уявити", - написала вона.

"Я спробую втішитись тим, що ми насолоджувались найдивовижнішими моментами цих останніх днів, і що ми обоє були такі щасливі у наші останні моменти разом".

У Державному департаменті США заявили, що їм відомо смерть громадянина США у Танзанії.

"Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині з приводу їхньої втрати, - сказала речниця. - Ми готові надати усю відповідну консульську допомогу".