24.09.2019, Вівторок, 20:58

USD 24.0000

RUB 0.3700

EUR 26.3000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

14:51

Трагічне полювання: замість кабана син застрелив батька

14:50

"Це не Марс": чому в Індонезії почервоніло небо

14:49

Британія влаштує найбільшу "евакуацію" туристів

14:46

Гарячі гроші: в чому їх небезпека для курсу гривні

11:31

Стало відомо скільки українців проти ринку землі: опитування

11:27

Чоловік потонув під час освідчення під водою

11:22

На вихідних в Україні у двох ДТП загинули 18 людей
Всі новини »

публікації »

Mediator: У Франції почався суд щодо препарату, який міг призвести до смерті тисяч людей
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Чоловік потонув під час освідчення під водою

23 вересня 2019

Американець потонув, коли освідчувався своїй дівчині під водою під час відпустки у Танзанії.

Стівен Вебер та його дівчина Кенеша Антуан зупинилися у підводному номері готелю The Manta Resort, розташованому біля острова Пемба.

На кадрах видно, як пан Вебер пірнає під воду, щоб попросити пані Антуан з ним одружитися.У відео, яке його дівчина знімала зсередини номера, пан Вебер притискає написану від руки записку до вікна номеру.

Пані Антуан, яка підтвердила смерть коханого у своєму Facebook, заявила, що "так і не виринула на поверхню з тих глибин".

У готелі The Manta Resort розповіли BBC, що пан Вебер трагічно потонув під час фрідайвінгу біля підводного номеру у четвер вдень.Директор готелю Метью Саус заявив, що "усі до глибини душі приголомшені" смертю пана Вебера.

Пан Вебер та пані Антуан забронювали чотири ночі у підводному номері готелю, який знаходиться приблизно за 250 м від берега.

Номер, який коштує 1700 доларів за ніч, розташований на глибині 10 метрів.

На третій день їхнього перебування пан Вебер, мешканець міста Батон-Руж, штат Луїзіана, занурився під воду, щоб освідчитися коханій.Пані Антуан спостерігала зсередини номеру, як він, одягнений в окуляри і ласти, притискає записку до вікна їхнього номеру.

У записці йшлося: "Я не можу затримати дихання достатньо довго, щоб сказати тобі про все, що я у тобі люблю. Але ... все, що я у тобі люблю, я люблю все сильніше з кожним днем!"

Потім у відео видно, як пан Вебер перевертає аркуш паперу, щоб показати освідчення, дістає з шортів обручку і упливає з поля зору.Пан Саус сказав BBC, що його співробітники відреагували на "проблему у воді", але коли вони прибули на місце, вже "абсолютно нічого не можна було зробити".

У своєму дописі на Facebook пані Антуан сказала, що пан Вебер так і не почув її відповіді на пропозицію, яка була б "мільйон разів так".

"Ми так і не змогли відсвяткувати початок решти свого життя разом, бо найкращий день нашого життя перетворився на найгірший, найжорстокішу витівку долі, яку лише можна уявити", - написала вона.

"Я спробую втішитись тим, що ми насолоджувались найдивовижнішими моментами цих останніх днів, і що ми обоє були такі щасливі у наші останні моменти разом".

У Державному департаменті США заявили, що їм відомо смерть громадянина США у Танзанії.

"Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині з приводу їхньої втрати, - сказала речниця. - Ми готові надати усю відповідну консульську допомогу".

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).