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У Кореї знайшли вбивцю, який діяв 30 років тому

20 вересня 2019

Поліція Південної Кореї заявила, що, ймовірно, змогла розкрити справу про серійного вбивцю, який 30 років тому зґвалтував і вбив десятьох жінок.

З 1986 року, коли злочинець вбив свою першу жертву, і дотепер минуло вже 33 роки.

Нові тести ДНК пов'язали принаймні із трьома вбивствами 56-річного Лі Чунь Дже.

Сам він свою провину заперечує і не може бути притягнутий до відповідальності за ці злочини, оскільки термін їхньої давності вже сплинув.

Втім, Лі Чунь Дже і без того наразі відбуває покарання у в'язниці - за вбивство і зґвалтування своєї невістки у 1994 році.

Вбивства, жертвами яких стали як юні дівчата, так і дорослі жінки (одній з жертв було за 70), стали основою відомого фільму "Спогади про вбивство" режисера Пон Чжун Хо, який є лауреатом Каннського кінофестивалю.

Американський режисер Квентін Тарантіно називав "Спогади про вбивство" одним із найкращих фільмів останніх десятиліть.

У ході розслідування справи поліція встигла перевірити можливу причетність до злочину понад 20 тисяч людей, ще у 20 тисяч були взяті відбитки пальців.

"Ми зробимо все, аби віднайти правду про ці злочини", - кажуть корейські правоохоронці.

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