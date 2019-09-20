Чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, затримали

Чоловіка, який упродовж кількох годин ввечері у середу погрожував підірвати столичний міст Метро, затримали силовики.

Це підтвердив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

До злочинця під'їхав БТР зі спецпризначенцям. Він підняв руки вгору, після цього ліг на асфальт. Під час затримання ніхто не постраждав.

Вибухівки у чоловіка не виявили. Але ще до затримання він мав при собі карабін, який зрештою викинув.

Начальник столичної поліції Андрій Крищенко твердить, що той не висував конкретних вимог. Лише загрожував підірвати міст, якщо хтось до нього наблизиться.

При цьому, каже Крищенко, затриманий висловлював бажання "переговорити зі своєю дівчиною".

Ексрадник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко виклав у своєму фейсбуці фото затримання.

До операції залучили близько 300 силовиків.

Повідомлялося, що близько 16.00 середи невідомий зупинив свою автівку прямо посеред мосту.Він погрожував підірвати міст і стріляв у повітря. За словами Андрія Крищенка, чоловік намагався поцілити у безпілотник, який до мосту направили правоохоронці.

Через інцидент частково не працювала Червона гілка столичного метро - від станції "Хрещатик" до станції "Дарниця", автомобільний рух мостом був повністю перекритий.

Це, зокрема, призвело до великих заторів у центрі столиці.

Автомобільний рух мостом Метро планують відкрити вже за кілька годин, повідомив Арсен Аваков.

Рух метрополітену мостом станом на 20:40 вже відновлено.

Начальник столичної поліції розповів, що затриманий - уродженець Криму, колишній військовий, у якого три місяці тому вже вилучали вибухівку.

Тоді він здавав вибухівку з власної волі. Тому його не притягали до відповідальності.

"Це особливості нашого законодавства", - пояснив Андрій Крищенко.

Одразу кілька ЗМІ з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах пишуть, що затриманого звуть Олексій Белько, йому начебто 42 роки.

Мер Києва Віталій Кличко, який також перебував поблизу місця події, розповів, що Белько перебував у неадекватному стані - "чи то у алкогольному, чи то наркотичному спʼянінні".

Водночас Андрій Крищенко цю інформацію не підтвердив.

Очільник Націполіції не виключив, що чоловікові може загрожувати довічне ув'язнення - його вже доправили до відділку поліції.