20.09.2019, П'ятниця, 01:52

USD 24.3000

RUB 0.3700

EUR 26.9000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

14:54

У Києві побили заступника Кличка

14:53

Чоловіка, що погрожував підірвати міст Метро, затримали

14:52

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС

14:47

Чому глобальне потепління – це важливо

12:59

Наречена проковтнула обручку через нічне жахіття

12:57

"Міст Кличка" повністю відкрили: мер хвилюється

12:56

Facebook видалив сотні українських сторінок з мільйонами підписників
Всі новини »

публікації »

Застуду можуть скоро подолати - вчені близькі до нових ліків
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

У Миколаєві затримали підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС

19 вересня 2019

У Миколаєві поліція затримала підозрюваного у вбивстві трьох працівників АЗС. Він є колегою вбитих, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

"За попередньою інформацією, 48-річний зловмисник, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї, розстріляв чоловіків 33, 51 та 59 років через неприязні стосунки", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного чоловіка затримали за місцем проживання у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Поліцейські також знайшли на місці злочину заяву підозрюваного про звільнення.

У випадку доведення провини його можуть засудити за п. 1 ч. 2 ст. ст. 115 КК України "Умисне вбивство двох або більше осіб", що передбачає позбавлення волі на 10-15 років або довічне ув'язнення.Тіла трьох вбитих - механіка, оператора та касира - в одному з приміщень газової АЗС знайшла вдень 18 вересня дружина одного з загиблих, якій чоловік не відповідав на телефонні дзвінки. На крики жінки прибігли перехожі, які викликали поліцію.

У місті оголосили спецоперацію "Сирена", розглядалися версії про вбивство з метою заволодіння грошима, через неприязнь та раптовий конфлікт.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).