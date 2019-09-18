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Наречена проковтнула обручку через нічне жахіття

17 вересня 2019

Лікарі дістали з американки обручку, яку жінка проковтнула уві сні через нічний кошмар.

29-літня Дженна Еванс розповідає, що разом з нареченим Боббі їхала швидкісним потягом й була змушена проковтнути обручку для заручин, щоб вберегти її від "поганих хлопців".

Вона прокинулась у своєму будинку в Каліфорнії й зрозуміла, що це було уві сні. Але обручки з діамантом вже не було.

Дженна точно знала, що сталось, розбудила Боббі, пояснила все і пара поїхала до лікарні.

Пані Еванс каже, що їй було складно пояснити лікарям ситуацію, адже "дуже сильно сміялась та плакала".

Рентгенівський знімок дійсно виявив обручку з діамантом 2,4 карата у її шлунку. Лікарі погодились, що буде нерозумно "дозволити природі все зробити".

Після цього пані Еванс зробили спеціальну процедуру, щоб дістати кільце, але попросили підписати спеціальну форму на випадок смерті.

"Я багато плакала, адже була б така засмучена, якби померла", - згадує дівчина.

"Я так довго чекала на ту обручку для заручин і на те, як вийду заміж за Боббі Говелла".

Проте операція пройшла успішно й пані Еванс прокинулась в істеричному плачу.

"Я дійсно була щаслива, бо не знала, чи зможу дивитися на неї й цінувати як раніше", - заявила вона журналістам ABC News.

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