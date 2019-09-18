18.09.2019, Середа, 02:37

USD 24.6000

RUB 0.3750

EUR 27.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

12:59

Наречена проковтнула обручку через нічне жахіття

12:57

"Міст Кличка" повністю відкрили: мер хвилюється

12:56

Facebook видалив сотні українських сторінок з мільйонами підписників

12:55

У столиці США пройшов 17-й щорічний Український фестиваль

14:05

Зливи в Іспанії: щонайменше п’ятеро загиблих, тисячі людей евакуйовані

14:04

У будинку американського лікаря виявили рештки тисяч ембріонів

14:02

Через пожежі на Харківщині не працюють садки, на Одещині зупинили потяги
Всі новини »

публікації »

Чому курс долара падає, а ціни - ні
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

"Міст Кличка" повністю відкрили: мер хвилюється

17 вересня 2019

Ввечері 16 вересня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, який вже охрестили "мостом Кличка", після ремонту відкрили скляні елементи.

"Трохи хвилююся… Сподіваюсь, обійдеться без екстремальних інцидентів", - написав у Facebook Віталій Кличко.

Цей міст став темою для безкінечних жартів, а також приводом для серйозних політичних скандалів у столиці.Пішохідно-велосипедний міст, який сполучає Володимирську гірку та Арку дружби народів, вперше відкрили 25 травня.

Тожі мер Києва Віталій Кличко назвав міст "унікальним об'єктом" - частину перекриття зроблено зі скла. Під час церемонії Віталій та Володимир Клички пострибали на скляній частині, щоб довести її надійність.

І вже за добу після відкриття на захисному шарі склоплівки мосту з'явилися тріщини. При цьому основне гартоване скло нібито не постраждало.

Спочатку висувались різні версії, навіть пошкодження вандалами. Згодом вирішили укріпити та замінити усі скляні елементи мосту й частину об'єкту закрили.

Вартість будівництва мосту, а також укріплення схилів і реконструкції парку "Володимирська гірка", склала понад 400 мільйонів гривень, з них сам міст обійшовся в понад 270 мільйонів.

Довжина мосту складає 210 метрів, ширина - від 6 метрів в регулярних зонах до 14 метрів в зонах оглядових майданчиків, мостовий перехід зроблений з бетону і пластику. Висота опор перевищує 30 метрів.

Будівництво мосту перед відкриттям тривало п'ять місяців і супроводжувалося низкою скандалів.

Спочатку виникло непорозуміння через критику будівництва з боку ЮНЕСКО, а потім швейцарські архітектори звинуватили київську владу у неправомірному використанні проекту мосту, який вони надавали на конкурс ще в 2013 році.

Багато активістів, інженерів та політиків критикували мера Києва і через будівництво мосту, і через скандали зі скляними конструкціями на ньому.

Попри все це, за літо міст з навколишніми парками став одним з найпопулярніших місць для прогулянок у столиці.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).