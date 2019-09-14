Останки зниклого чоловіка знайшли завдяки фото на Google Maps

Останки чоловіка, який 20 років тому зник безвісти, знайшли завдяки супутниковому фото на Google Maps.

Вільям Молдт, якому на той момент було 40 років, зник безвісти 7 листопада 1997 року.

У цей день він пішов у нічний клуб в Лантані (штат Флорида, США). Його описували як спокійного чоловіка, не схильного до активного соціального життя.

Близько 21:30 у день зникнення він телефонував своїй дівчині і казав, що скоро буде вдома. Близько 23 години чоловік вийшов з клубу - він не виглядав п'яним, хоча й випив кілька порцій алкоголю. Після цього його ніхто не бачив.

Вже незабаром правоохоронці розпочали пошуки чоловіка, але жодних результатів це не принесло.

28 серпня цього року - через 22 роки після зникнення Молдта - в поліцію надійшов виклик про те, що в озері у місті Веллінгтон виявили затонулу автівку.

Коли її дістали, то всередині знайшли людські останки. Після їхнього аналізу стало зрозуміло, що вони належать саме Вільяму Молдту.

Автори проекту Charley Project - бази даних нерозкритих злочинів США - кажуть, що затонулу автівку вдалося знайти завдяки супутниковому знімку сервісу Google Maps.

"Неймовірно, але транспортний засіб було видно на Google Maps ще з 2007 року, але досі ніхто його не помічав", йдеться у повідомленні.

Розгледіти автівку на Google Maps можна і зараз.

Правоохоронці кажуть, що Вільям Молдт, ймовірно, втратив керування автомобілем і в'їхав прямо в озеро.

Вони додали, що на попередніх етапах розслідування жодних доказів і ознак того, що це могло трапитися, слідство не виявило.