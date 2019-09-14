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Літак довелося розвертати над Атлантикою

13 вересня 2019

Літак із 337 пасажирами на борту здійснив вимушену посадку через те, що один із пілотів розлив каву на панель приладів.

Інцидент стався ще у лютому, проте відомо про нього стало тільки зараз - з доповіді британського Відділу з розслідувань авіаційних пригод.

Літак Airbus A330-243 слідував із Франкфурта до Мексики, але змушений був розвернутися над Атлантикою і здійснити незаплановану посадку у Шенноні, Ірландія.

Це сталося після того, як панель приладів, на яку розлили каву, почала плавитись, а в кабіні пілотів з'явився дим.

Пілотам навіть довелося скористатися кисневими масками. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У доповіді не уточнюється, якій авіакомпанії належав літак, але відомо, що сталося це 6 лютого.

За даними міжнародної організації Flight Safety Foundation, це був літак компанії Condor Airlines, але рейс виконувала компанія Thomas Cook Airlines.

У доповіді йдеться, що командир літака спостерігав за діями другого пілота, коли їм принесли каву. Її подали у посуді без кришок - і це звична практика для цієї авіакомпанії.

Командир поставив каву на відкидний столик, після чого вона розлилася.

Більша частина кави потрапила на коліна пілота, але частково - на панель приладів.

Через це обладнання розігрілося настільки, що кнопки почали плавитися. Це призвело до часткової відмови панелі приладів і проблем зі зв'язком.

Зрештою пілоти прийняли рішення розвернутися і приземлитися у Шенноні.

У доповіді йдеться, що авіакомпанія зробила з цього інциденту висновки: тепер каву подають виключно у посуді з кришками.

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